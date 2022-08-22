Шагойко: «Наша промышленность под эгидой Минпрома делает все аналоги зарубежной техники»

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники. Кирилл Казаков, СТВ:

Очень большая доля импорта в семенах. Здесь стоит у нас проблема? Мы каким-то образом завозили, удобрения у нас есть свои. Был такой вопрос, что где-то семян может не хватить на данный момент?

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Тут несколько субъективное отношение к семенам. У нас своих белорусских селекций порядка 80 %. Мы продвигаемся. Плюс селекция зарубежная, но которая выращивается в нашей стране. Мы колосовые, зерновые закрываем полностью на 100 %. Проблем нет. Есть селекции белорусские, есть селекции европейские. Но благодаря нашим ученым селекция Беларуси отличается высокой урожайностью. И используется повсеместно в сельхозорганизациях. Кирилл Казаков:

То есть вопроса не стоит, что у нас объема не хватает, что надо засеять? Вадим Шагойко:

Производство семян в нашей стране, в частности зерновых культур как основной культуры, проблемы здесь нет. Алена Сырова, СТВ:

Хорошо, а с техникой. Вот как вы будете решать вопрос по полному импортозамещению? Глава государства же давал распоряжение, что сейчас, чтобы что-то импортное закупать, нужно будет пройти очень много согласований. Прежде чем отдать выбор в пользу зарубежного производителя.