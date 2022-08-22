Почему важно развивать торговые сети в глубинках? Ответил Алексей Богданов

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники. Кирилл Казаков, СТВ:

«Столицу» открыли, сейчас вторую а-ля «Столицу» откроют в Минске. А по областям планируется что-то такое, чтобы открыть сеть национальных универмагов, в которых в том числе эти мелкие наши предприниматели были представлены?

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы в целом сегодня работаем над реализацией очень правильного посыла, который сделал глава государства. Это привнести стандарты города на село и малые города. Как нам задержать людей, которые работали бы и жили в сельской местности? Необходимо создать помимо рабочего места и достойной зарплаты все бытовые условия: детский сад, какой-то кинотеатр, инфраструктура, в том числе и качественный торговый объект. Чтобы он не ехал в крупную торговую сеть в район или в какой-то большой город, а у себя то же самое имел на месте. Поэтому мы продвигаем концепт предоставления мест под торговые объекты для крупной торговли, чтобы она шагнула вперед. Это необязательно самые крупные торговые сети, у нас они есть разного формата. Поэтому, конечно, в том числе и местные предприниматели, те бизнесмены, которые захотят заниматься торговлей, могут в этих объектах развиваться.