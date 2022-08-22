«Может, вы не так считали?» Лукашенко удивился прибыли предприятий Управделами Президента

Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые подходы предыдущего управделами главы государства, Валерия Иванова, Президент порекомендовал оставить. Это и работа передвижных механизированных отрядов (пахотные земли разбросаны по стране), и активное строительство жилья. Есть неплохой финансовый багаж, но и проблем из-за внешней турбулентности достаточно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чистой прибыли у вас заработано аж 100 миллионов рублей. Может, вы не так считали? Удивительно, но такой доклад был. Надеюсь, что такая положительная динамика у вас сохранится. Вместе с тем имеются отдельные вопросы, которым вам, Юрий Викторович, потребуется уделить особое внимание. Как мне докладывают, ряд организаций Управления закончили первое полугодие с убытком тем не менее. Неэффективную работу надо устранить в кротчайшие сроки. Никаких убыточных организаций быть не должно. Требую обратить пристальное внимание на рациональное использование государственного имущества, которое у нас в распоряжении. Все ли задействовано в хозяйственном обороте? Нужно, чтобы каждый метр приносил пользу людям.
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