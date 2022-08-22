Прямой эфир

«Может, вы не так считали?» Лукашенко удивился прибыли предприятий Управделами Президента

22 августа 2022 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Может, вы не так считали?» Лукашенко удивился прибыли предприятий Управделами Президента-1

Некоторые подходы предыдущего управделами главы государства, Валерия Иванова, Президент порекомендовал оставить. Это и работа передвижных механизированных отрядов (пахотные земли разбросаны по стране), и активное строительство жилья. Есть неплохой финансовый багаж, но и проблем из-за внешней турбулентности достаточно.

«Может, вы не так считали?» Лукашенко удивился прибыли предприятий Управделами Президента-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чистой прибыли у вас заработано аж 100 миллионов рублей. Может, вы не так считали? Удивительно, но такой доклад был. Надеюсь, что такая положительная динамика у вас сохранится. Вместе с тем имеются отдельные вопросы, которым вам, Юрий Викторович, потребуется уделить особое внимание. Как мне докладывают, ряд организаций Управления закончили первое полугодие с убытком тем не менее. Неэффективную работу надо устранить в кротчайшие сроки. Никаких убыточных организаций быть не должно. Требую обратить пристальное внимание на рациональное использование государственного имущества, которое у нас в распоряжении. Все ли задействовано в хозяйственном обороте? Нужно, чтобы каждый метр приносил пользу людям.

Читайте также:

«Ничего подобного». Лукашенко объяснил, чем точно не должен заниматься управделами Президента

Александр Лукашенко представил в должности управляющего делами Президента Юрия Назарова

Лукашенко: не надо отбрасывать никакие рынки. Где только мы нужны, везде надо работать

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юрий Назаров # Евгений Пустовой # Петр Пархомчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Важен баланс». Почему не все товары должны отправляться на экспорт?
22 августа 2022 18:43

«Важен баланс». Почему не все товары должны отправляться на экспорт?

«Пик всего – это продукты питания». Лазаревич рассказала, что россияне покупают и импортируют чаще всего
22 августа 2022 18:40

«Пик всего – это продукты питания». Лазаревич рассказала, что россияне покупают и импортируют чаще всего

Татьяна Лугина: «Приходят новые молодые люди, они уже воспитаны смелее, они хотят совершенствоваться через частный бизнес»
22 августа 2022 18:37

Татьяна Лугина: «Приходят новые молодые люди, они уже воспитаны смелее, они хотят совершенствоваться через частный бизнес»