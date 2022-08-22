«Пик всего – это продукты питания». Лазаревич рассказала, что россияне покупают и импортируют чаще всего

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу « По существу » обсудят эксперты и топовые чиновники.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Интересно все. От легкой промышленности до тяжелой. Интересуют их предприятия наши. И с удовольствием они изучают и сотрудничают, и закупают косметологию, косметику, легкую промышленность и продукты питания. Конечно, пик всего – это продукты питания. Конечно, они сами говорят, что лучшие сыры – это белорусские, лучшая молочка – тоже белорусская. И мясная продукция наша очень востребована. Да, действительно, мы очень плотно сейчас работаем с российскими регионами. Раньше мы больше к ним ездили, предлагая что-то. Теперь они уже более активно, сами увидели в нас возможность и потенциал. Это замечательно.

Кирилл Казаков:

А гиганты наши? МАЗ, МТЗ, «Белкоммунмаш».

Надежда Лазаревич:

МАЗ, МТЗ, «Белкоммунмаш», «Атлант», «Белита-Витэкс», «Камволь» тот же. Мы все поставляем сейчас продукцию очень активно. И наши перерабатывающие предприятия, производимые мясные и молочка – тоже поставляют в Российскую Федерацию очень много продукции. Конечно же, их еще интересует и создание совместных предприятий либо создание каких-то предприятий в их регионах. Потому что все-таки они тоже, как и мы, понимают, что нужно совместно, оставлять тоже часть какую-то компетенций и технологий у них в регионах. Они тоже хотят снова создать новые рабочие места. И мы, конечно же, должны тут смотреть такой баланс взаимоотношений, чтобы и себя не обидеть, и партнера.

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