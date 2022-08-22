«Надо делать так, чтобы мы могли это продать». Почему нельзя перебарщивать с импортозамещением?

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники.

Алена Сырова, СТВ:

Вот мы с вами так сейчас обо всем этом радужно очень говорим. И складывается впечатление, что эти кризисные времена дадут нам возможность развить все.

Кирилл Казаков, СТВ:

И это потенциал, на самом деле.

Алена Сырова:

Подождите, развить нам абсолютно все – и вот заживем, так заживем. Юлия Константиновна, на самом деле, оптимистичные прогнозы?