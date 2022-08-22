«Надо делать так, чтобы мы могли это продать». Почему нельзя перебарщивать с импортозамещением?

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу «По существу» обсудят эксперты и топовые чиновники.
Алена Сырова, СТВ:
Вот мы с вами так сейчас обо всем этом радужно очень говорим. И складывается впечатление, что эти кризисные времена дадут нам возможность развить все.
Кирилл Казаков, СТВ:
И это потенциал, на самом деле.
Алена Сырова:
Подождите, развить нам абсолютно все – и вот заживем, так заживем. Юлия Константиновна, на самом деле, оптимистичные прогнозы?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Наверное, с одной стороны мы всегда должны помнить, что импортозамещение – это замечательно. Но, если мы тут поднимем на щит и будем ходить с этим импортозамещением – ура – и забудем обо всем другом, это тоже перехлест, собственно говоря. Мы должны развиваться. Как мы будем развиваться – это покажет время. То есть мы должны использовать все технологии на сегодня, которые нам возможны. Тех партнеров, которые согласны к нам идти. Ничего плохого в том, что мы будем сотрудничать и нам будут поставлять какие-то элементы, которые мы не можем и нам не выгодно производить, из стран-партнеров. Таким образом мы образуем вот это взаимовыгодное сотрудничество.
Кирилл Казаков:
Насколько я понимаю. Если мы сделаем свой мотоцикл и свой велосипед, и свой автомобиль. Мы мало того, что просто произведем, заработаем деньги. Но мы же еще и обучим людей это делать. Здесь же у нас еще есть, заложен педагогический и научный потенциал.
Юлия Абухович:
Абсолютно верно. Это развитие экономики, это развитие компетенций. Это повышение технологического уровня, это все есть. Но, опять-таки, это все надо делать разумно. Это надо делать так, чтобы мы могли это продать. Чтобы это захотели купить и продолжали покупать.
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