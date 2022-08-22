«Важен баланс». Почему не все товары должны отправляться на экспорт?

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу « По существу » обсудят эксперты и топовые чиновники.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Важен баланс. Как человек, отвечающий за обеспечение внутреннего потребительского рынка, в этой погоне за экспортом – она правильная, абсолютно верно. Но ни в коем случае не должны забывать нашего потребителя.

Алена Сырова, СТВ:

Чтобы не получилось, как с молоком.

Алексей Богданов:

Сегодня ситуация какая складывается? В целом в Российской Федерации практически на 25 % товары все дороже. Это в целом. Если брать по отдельным позициям, то же молоко – в два раза, на мясо птицы практически 56 %. Конечно, производитель… Нормальный посыл отправить товары на экспорт. Но, правильно отметил глава государства, в первую очередь насыщаем внутренний потребительский рынок – а потом, пожалуйста, зарабатывайте на экспорте.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Что сделали по школьной форме? Мы предвидели, июль-август, что будет тенденция на спрос на внутреннем рынке, поэтому ряду предприятий просто поставили такой условный барьер, что давайте все пока оставим у себя в стране, а потом будем экспортировать.

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