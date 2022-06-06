Почему тушёнка по ГОСТу ценится на просторах бывшего СССР? Объяснил гендиректор ОАО «Беловежский»
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Кирилл Казаков, СТВ:
Сказали, что МТЗ предлагает трактора, которые автопилотом будут. У вас есть разработки подобного типа комбайнов?
Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
Безусловно, и такая энергонасыщенная техника, как комбайн GS2124, тот же MS-450, они оснащены технологиями точного земледелия GPS-навигацией. Вопрос лишь в том, насколько мы сейчас готовы комплексно эту технологию применять у нас в стране, потому что эта технология эффективна только тогда, когда она будет от посева до уборки полностью внедрена.
Кирилл Казаков:
Если мы вводим робота, который самостоятельно будет убирать урожай, перевозить что-то, пахать, то у нас трактористы и водители вдруг резко станут операторами? То им нужно будет свой уровень повышать, да?
Александр Новиков:
Сегодня трактористы-механизаторы – это уже не те трактористы, которые были 10 или 15 лет назад, это уже практически инженеры. Поэтому перспектива все равно за энергонасыщенной техникой, потому что количество рядовых механизаторов уходит, а инженеры приходят, но людей становится меньше.
Кирилл Казаков:
А не вырастет ли себестоимость вашей продукции в связи с тем, что за рулем комбайна или трактора будет сидеть инженер?
Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:
Наоборот, снизится. Если раньше механизатор думал, наверное, как больше убрать, то сейчас есть время на то, чтобы думать над качеством той работы, которую он делает.
Кирилл Казаков:
В тушенке я всегда ищу процент закладки мяса. И белорусская ГОСТовская тушенка на просторах бывшего СССР больше всего ценится, потому что здесь мяса 97,5 %.
Александр Дунькович:
Эту тушенку мы начали выпускать примерно полгода назад. Она действительно выпускается по старому ГОСТовскому рецепту, нарезается она вручную, в рецепте ничего, кроме мяса, приправ и соли.
Алена Сырова, СТВ:
Наверное, сейчас особым спросом пользуется. Вы знаете, у нас все любят запасаться то гречкой, то сахаром, то еще и тушенкой на всякий случай.
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