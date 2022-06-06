Почему тушёнка по ГОСТу ценится на просторах бывшего СССР? Объяснил гендиректор ОАО «Беловежский»

Кирилл Казаков, СТВ: Сказали, что МТЗ предлагает трактора, которые автопилотом будут. У вас есть разработки подобного типа комбайнов?

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

Безусловно, и такая энергонасыщенная техника, как комбайн GS2124, тот же MS-450, они оснащены технологиями точного земледелия GPS-навигацией. Вопрос лишь в том, насколько мы сейчас готовы комплексно эту технологию применять у нас в стране, потому что эта технология эффективна только тогда, когда она будет от посева до уборки полностью внедрена.

Кирилл Казаков:

Если мы вводим робота, который самостоятельно будет убирать урожай, перевозить что-то, пахать, то у нас трактористы и водители вдруг резко станут операторами? То им нужно будет свой уровень повышать, да?

Александр Новиков:

Сегодня трактористы-механизаторы – это уже не те трактористы, которые были 10 или 15 лет назад, это уже практически инженеры. Поэтому перспектива все равно за энергонасыщенной техникой, потому что количество рядовых механизаторов уходит, а инженеры приходят, но людей становится меньше.

Кирилл Казаков:

А не вырастет ли себестоимость вашей продукции в связи с тем, что за рулем комбайна или трактора будет сидеть инженер?