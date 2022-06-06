«Рыба вся шла на науку». Участники о 14-й Белорусской антарктической экспедиции

Новости Беларуси. 184 дня на ледяном континенте. В Минск вернулись участники Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 184 дня на ледяном континенте. В Минск вернулись участники Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инженер Артур Ивашко впервые снял просторы северного континента с помощью дрона, чтобы и белорусские зрители увидели всю красоту этого континента.
Артур Ивашко, участник 14-й Белорусской антарктической экспедиции:
Я попробовал в Антарктиде в первый раз на коньках покататься. Мы нашли ровный лед и на коньках покатались.
Егор Корзун, участник 14-й Белорусской антарктической экспедиции:
Ловили рыбу, но рыба вся шла на науку. То есть мы ее не ели, я ее экспроприировал.
Масштаб, просторы, которые там открываются перед тобой, меняют сознание как исследователя, потому что до тебя здесь, быть может, никто не был.
Артур Ивашко:
Гордиться, что мы там есть, что у нас получается.
«Масштаб меняет сознание». Эти белорусы провели 184 дня в Антарктиде. Читайте здесь.