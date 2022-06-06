Прямой эфир

«Рыба вся шла на науку». Участники о 14-й Белорусской антарктической экспедиции

06 июня 2022 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 184 дня на ледяном континенте. В Минск вернулись участники Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Рыба вся шла на науку». Участники о 14-й Белорусской антарктической экспедиции-1

Инженер Артур Ивашко впервые снял просторы северного континента с помощью дрона, чтобы и белорусские зрители увидели всю красоту этого континента.

«Рыба вся шла на науку». Участники о 14-й Белорусской антарктической экспедиции-4

Артур Ивашко, участник 14-й Белорусской антарктической экспедиции:
Я попробовал в Антарктиде в первый раз на коньках покататься. Мы нашли ровный лед и на коньках покатались.

«Рыба вся шла на науку». Участники о 14-й Белорусской антарктической экспедиции-7

Егор Корзун, участник 14-й Белорусской антарктической экспедиции:
Ловили рыбу, но рыба вся шла на науку. То есть мы ее не ели, я ее экспроприировал.

Масштаб, просторы, которые там открываются перед тобой, меняют сознание как исследователя, потому что до тебя здесь, быть может, никто не был.

«Рыба вся шла на науку». Участники о 14-й Белорусской антарктической экспедиции-10

Артур Ивашко: 
Гордиться, что мы там есть, что у нас получается.

«Масштаб меняет сознание». Эти белорусы провели 184 дня в Антарктиде. Читайте здесь.

# Антарктида # общество # Егор Корзун # Артур Ивашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый проект уникален. Что покажут на выставке «ТИБО-2022» отечественные и зарубежные производители?
06 июня 2022 19:23

Каждый проект уникален. Что покажут на выставке «ТИБО-2022» отечественные и зарубежные производители?

«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?
06 июня 2022 19:10

«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?

«Хлебобулочными и кондитерскими изделиями в любом случае будем обеспечены». Хватит ли белорусам урожая-2022?
06 июня 2022 18:55

«Хлебобулочными и кондитерскими изделиями в любом случае будем обеспечены». Хватит ли белорусам урожая-2022?