«Рыба вся шла на науку». Участники о 14-й Белорусской антарктической экспедиции

Новости Беларуси. 184 дня на ледяном континенте. В Минск вернулись участники Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инженер Артур Ивашко впервые снял просторы северного континента с помощью дрона, чтобы и белорусские зрители увидели всю красоту этого континента.

Артур Ивашко, участник 14-й Белорусской а нтарктической экспедиции: Я попробовал в Антарктиде в первый раз на коньках покататься. Мы нашли ровный лед и на коньках покатались.

Егор Корзун, участник 14-й Белорусской антарктической экспедиции:

Ловили рыбу, но рыба вся шла на науку. То есть мы ее не ели, я ее экспроприировал.

Масштаб, просторы, которые там открываются перед тобой, меняют сознание как исследователя, потому что до тебя здесь, быть может, никто не был.