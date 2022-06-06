«Потребление этого мяса немножко стопорится в стране». Игорь Брыло рассказал, почему в Беларуси нет стейков

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

А мы в некоторых наших белорусских регионах делаем ставку на животноводство. Раньше мы говорили, что Академия наук закупает какой-то племенной скот, выращивает в Витебской области где-то. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это в Оршанском районе, Устье. Алена Сырова:

А вы не думали закупить каких-нибудь бычков где-нибудь за границей? Или у нас эта школа животноводства хорошо развита?

Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:

Структура, которая занимается племобъединением, централизована в республике. В каждом регионе, в каждой области у нас есть такие предприятия, у которых мы постоянно закупаем семя, с которым работаем на нашем предприятии. Поэтому какой-то необходимости выходить напрямую на импорт быков сегодня нет. Игорь Брыло:

Потенциал нашей голштинской породы скота, который превалирует в Беларуси, он до 10 тысяч тонн молока может производить. Алена Сырова:

А мы про мясо. Игорь Брыло:

В том числе и мясное направление.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы все в Минске очень сильно говорим: а когда у нас появятся стейки? Россия смогла создать компании в Брянской и в Воронежской областях, даже целый ресторан в Москве называется «Воронеж», куда привозят свое мясо. А у нас недалеко от Комарина пытались разводить лимузинов и шароле – две мясные породы, которые как раз для стейков. А у нас такого нет. Где наши стейковые породы? Алена Сырова:

Или они есть, а мы не знаем?