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«Потребление этого мяса немножко стопорится в стране». Игорь Брыло рассказал, почему в Беларуси нет стейков

06 июня 2022 19:34
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«Потребление этого мяса немножко стопорится в стране». Игорь Брыло рассказал, почему в Беларуси нет стейков-1

Алена Сырова, СТВ:  
А мы в некоторых наших белорусских регионах делаем ставку на животноводство. Раньше мы говорили, что Академия наук закупает какой-то племенной скот, выращивает в Витебской области где-то.  

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Это в Оршанском районе, Устье.  

Алена Сырова:  
А вы не думали закупить каких-нибудь бычков где-нибудь за границей? Или у нас эта школа животноводства хорошо развита?  

«Потребление этого мяса немножко стопорится в стране». Игорь Брыло рассказал, почему в Беларуси нет стейков-4

Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:  
Структура, которая занимается племобъединением, централизована в республике. В каждом регионе, в каждой области у нас есть такие предприятия, у которых мы постоянно закупаем семя, с которым работаем на нашем предприятии. Поэтому какой-то необходимости выходить напрямую на импорт быков сегодня нет.  

Игорь Брыло:  
Потенциал нашей голштинской породы скота, который превалирует в Беларуси, он до 10 тысяч тонн молока может производить.  

Алена Сырова:  
А мы про мясо.  

Игорь Брыло:  
В том числе и мясное направление.  

«Потребление этого мяса немножко стопорится в стране». Игорь Брыло рассказал, почему в Беларуси нет стейков-7

Кирилл Казаков, СТВ:  
Мы все в Минске очень сильно говорим: а когда у нас появятся стейки? Россия смогла создать компании в Брянской и в Воронежской областях, даже целый ресторан в Москве называется «Воронеж», куда привозят свое мясо. А у нас недалеко от Комарина пытались разводить лимузинов и шароле – две мясные породы, которые как раз для стейков. А у нас такого нет. Где наши стейковые породы?  

Алена Сырова:  
Или они есть, а мы не знаем?  

«Потребление этого мяса немножко стопорится в стране». Игорь Брыло рассказал, почему в Беларуси нет стейков-10

Игорь Брыло:  
У нас Минский и Могилевские мясокомбинаты покажут на выставке приготовление стейков, они шикарные и хорошие. Суть немножко в другом: потребительская корзина и потребительская конечная цель. Уже потребление того мяса немножко стопорится в стране, и надо, наверное, какой-то период времени, чтобы понимать вкусовые качества и цену. На данный момент у нас больше пяти тысяч чистокровных маток. И лимузины, и герефорды, и шароле – все породы у нас присутствуют. И у нас есть хозяйства, которые выращивают этот скот. Другое дело, что когда это поток, как у компании «Мираторг», с которой попробуй сконкурируй: технологический убой и, конечно, реализация крупных ресторанов в РФ. Реализовать у нас это мясо в таком большом объеме пока достаточно трудно. А положить на прилавок, допустим, кусок обычной говядины и кусок дорогой, то тоже сложно сказать, почему такой ценовой фактор. Но это интересная тема, и ей мы будем все равно дальше заниматься. Я хочу сказать, что племенное ядро, а это самое главное, оно создано, и предприятия сельскохозяйственного профиля у нас есть, которые научились и умеют выращивать это мясо. Теперь надо понимать, в каком объеме мы его можем потребить в стране.  

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:  
У нас продажа полуфабрикатов выросла на 140 %, и она опережает рост всех других продуктов. Я думаю, что это будет продолжаться.  

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# Продукты питания # общество # Алена Сырова # Александр Дунькович # Кирилл Казаков # Михаил Серков # Фотофакт

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