Какой совместный проект в Антарктиде провели белорусские и турецкие учёные?

Новости Беларуси. 184 дня на ледяном континенте. В Минск вернулись участники Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Параллельно проведены десятки исследований, в том числе интернациональных. Так, совместно с турецкими учеными во льдах Антарктиды искали микропластик. Взяты тысячи проб.

Егор Корзун, участник 14-й Белорусской антарктической экспедиции:

Мы брали керны, донные отложения, в озерах, которые долгое время находились подо льдом. Мир, скажем, заморозился, застыл несколько. Заложили экспериментальную работу по воздействию глобального потепления на флору и фауну Антарктиды.