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Какой совместный проект в Антарктиде провели белорусские и турецкие учёные?

06 июня 2022 19:36
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Новости Беларуси. 184 дня на ледяном континенте. В Минск вернулись участники Белорусской антарктической экспедиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какой совместный проект в Антарктиде провели белорусские и турецкие учёные?-1

Параллельно проведены десятки исследований, в том числе интернациональных. Так, совместно с турецкими учеными во льдах Антарктиды искали микропластик. Взяты тысячи проб.

Какой совместный проект в Антарктиде провели белорусские и турецкие учёные?-4

Егор Корзун, участник 14-й Белорусской антарктической экспедиции:
Мы брали керны, донные отложения, в озерах, которые долгое время находились подо льдом. Мир, скажем, заморозился, застыл несколько. Заложили экспериментальную работу по воздействию глобального потепления на флору и фауну Антарктиды.

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# Антарктида # общество # Егор Корзун # Фотофакт

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