«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Новшество, которое будет в этом году. Хочу выразить слова благодарности Министерству обороны нашему, потому что они очень открыто и быстро среагировали на нашу просьбу. И в течение всей выставки будет военный оркестр, будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб.
Кирилл Казаков, СТВ:
С беловежской тушенкой? Или уже неважно – белорусская вся хорошая.
Игорь Брыло:
Белорусская тушенка будет. Поэтому все эти дни для наших потребителей, для наших жителей, для наших деток, которые придут, такого рода праздник будет создан.
Кирилл Казаков, СТВ:
Для ваших студентов выставка «Белагро» обязательна к посещению?
Алена Сырова, СТВ:
Расскажите, как вы их загоняете?
Владимир Синельников, проректор Белорусского государственного аграрного технического университета:
Абсолютно никак. Ребята очень интересуются, потому что технологии шагнули вперед. Одно дело, когда можно увидеть это в аудитории, где-то в лаборатории. А другое дело, когда это все в поле показывают, как работает. И ребятам очень интересно. Это вызывает большой ажиотаж даже с учетом того, что многие ребята находятся на практике или сессия у них. Но я знаю, что востребованность есть, и практически 90 % студентов побывает добровольно.
Алена Сырова:
Конечно, кто откажется от дегустации? Скажу, пользуясь служебным положением, есть тоже возможность продемонстрировать. Девушки из Национальной школы красоты нам предложат дегустацию.
Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
Это реально мороженое без сахара, оно не содержит ни грамма. Там достаточно небольшое количество углеводов, 2 % жиров и четыре нормы белка. Это объективно полезно, его можно есть практически без ограничений. На этом подносе, который у меня, еще находится наша сметана А2 Лунинецкого молочного завода. Я попросил девчонок, воткнули ложечку, ложечка будет стоять.
Кирилл Казаков:
Хотя это всего лишь, как вы говорили, 12 %, не 30 % и не 25 % даже.
Михаил Серков:
Это термостатная сметана, такой способ приготовления, еще советский.
Кирилл Казаков:
Но она пока есть не во всех магазинах. Я видел ее и даже покупал, но… Ее не хватает?
Михаил Серков:
Ее объем еще маленький, и, кроме этого, процесс потребления должен быть. Мы активно работаем с «Короной», с «Санта Ритейл». Они пытаются наладить процесс потребления. Здесь есть еще один момент: главное не девальвировать. Если мы залпово выбросим на рынок, создадим большой устойчивый спрос при низкой цене, начнется подделка продукции. Этого избежать нужно однозначно.
Алена Сырова:
Баночка-то стеклянная, как раз то, о чем говорит Президент, переработка.
Игорь Брыло:
Чтобы вы понимали, молоко А2 не у каждой же коровы. Сначала выбирается на анализы, и у кого-то 5 % от поголовья стада, у кого-то 10 %, у кого-то 20 %. Поэтому это достаточно штучная работа.
Михаил Серков:
Очень скрупулезная. Мы трижды проводили исследования генофонда, пока смогли отобрать именно тех животных, которые устойчиво позволяют нам обеспечивать.
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