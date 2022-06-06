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«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?

06 июня 2022 19:10
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«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?-1

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Новшество, которое будет в этом году. Хочу выразить слова благодарности Министерству обороны нашему, потому что они очень открыто и быстро среагировали на нашу просьбу. И в течение всей выставки будет военный оркестр, будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб.

Кирилл Казаков, СТВ:
С беловежской тушенкой? Или уже неважно – белорусская вся хорошая.

Игорь Брыло:
Белорусская тушенка будет. Поэтому все эти дни для наших потребителей, для наших жителей, для наших деток, которые придут, такого рода праздник будет создан.

«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?-4

Кирилл Казаков, СТВ:
Для ваших студентов выставка «Белагро» обязательна к посещению?

Алена Сырова, СТВ:
Расскажите, как вы их загоняете?

«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?-7

Владимир Синельников, проректор Белорусского государственного аграрного технического университета:
Абсолютно никак. Ребята очень интересуются, потому что технологии шагнули вперед. Одно дело, когда можно увидеть это в аудитории, где-то в лаборатории. А другое дело, когда это все в поле показывают, как работает. И ребятам очень интересно. Это вызывает большой ажиотаж даже с учетом того, что многие ребята находятся на практике или сессия у них. Но я знаю, что востребованность есть, и практически 90 % студентов побывает добровольно.

«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?-10

Алена Сырова:
Конечно, кто откажется от дегустации? Скажу, пользуясь служебным положением, есть тоже возможность продемонстрировать. Девушки из Национальной школы красоты нам предложат дегустацию.

«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?-13

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
Это реально мороженое без сахара, оно не содержит ни грамма. Там достаточно небольшое количество углеводов, 2 % жиров и четыре нормы белка. Это объективно полезно, его можно есть практически без ограничений. На этом подносе, который у меня, еще находится наша сметана А2 Лунинецкого молочного завода. Я попросил девчонок, воткнули ложечку, ложечка будет стоять.

«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?-16

Кирилл Казаков:
Хотя это всего лишь, как вы говорили, 12 %, не 30 % и не 25 % даже.

Михаил Серков:
Это термостатная сметана, такой способ приготовления, еще советский.

Кирилл Казаков:
Но она пока есть не во всех магазинах. Я видел ее и даже покупал, но… Ее не хватает?

«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?-19

Михаил Серков:
Ее объем еще маленький, и, кроме этого, процесс потребления должен быть. Мы активно работаем с «Короной», с «Санта Ритейл». Они пытаются наладить процесс потребления. Здесь есть еще один момент: главное не девальвировать. Если мы залпово выбросим на рынок, создадим большой устойчивый спрос при низкой цене, начнется подделка продукции. Этого избежать нужно однозначно.

Алена Сырова:
Баночка-то стеклянная, как раз то, о чем говорит Президент, переработка.

«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?-22

Игорь Брыло:
Чтобы вы понимали, молоко А2 не у каждой же коровы. Сначала выбирается на анализы, и у кого-то 5 % от поголовья стада, у кого-то 10 %, у кого-то 20 %. Поэтому это достаточно штучная работа.

Михаил Серков:
Очень скрупулезная. Мы трижды проводили исследования генофонда, пока смогли отобрать именно тех животных, которые устойчиво позволяют нам обеспечивать.

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# Выставка # общество # Михаил Серков # Владимир Синельников # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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