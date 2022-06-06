«Будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб». Как приглашают студентов на «Белагро»?

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Новшество, которое будет в этом году. Хочу выразить слова благодарности Министерству обороны нашему, потому что они очень открыто и быстро среагировали на нашу просьбу. И в течение всей выставки будет военный оркестр, будет солдатская каша, солдатский чай или солдатский хлеб. Кирилл Казаков, СТВ:

С беловежской тушенкой? Или уже неважно – белорусская вся хорошая. Игорь Брыло:

Белорусская тушенка будет. Поэтому все эти дни для наших потребителей, для наших жителей, для наших деток, которые придут, такого рода праздник будет создан.

Кирилл Казаков, СТВ:

Для ваших студентов выставка «Белагро» обязательна к посещению? Алена Сырова, СТВ:

Расскажите, как вы их загоняете?

Владимир Синельников, проректор Белорусского государственного аграрного технического университета:

Абсолютно никак. Ребята очень интересуются, потому что технологии шагнули вперед. Одно дело, когда можно увидеть это в аудитории, где-то в лаборатории. А другое дело, когда это все в поле показывают, как работает. И ребятам очень интересно. Это вызывает большой ажиотаж даже с учетом того, что многие ребята находятся на практике или сессия у них. Но я знаю, что востребованность есть, и практически 90 % студентов побывает добровольно.

Алена Сырова:

Конечно, кто откажется от дегустации? Скажу, пользуясь служебным положением, есть тоже возможность продемонстрировать. Девушки из Национальной школы красоты нам предложат дегустацию.

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Это реально мороженое без сахара, оно не содержит ни грамма. Там достаточно небольшое количество углеводов, 2 % жиров и четыре нормы белка. Это объективно полезно, его можно есть практически без ограничений. На этом подносе, который у меня, еще находится наша сметана А2 Лунинецкого молочного завода. Я попросил девчонок, воткнули ложечку, ложечка будет стоять.

Кирилл Казаков:

Хотя это всего лишь, как вы говорили, 12 %, не 30 % и не 25 % даже. Михаил Серков:

Это термостатная сметана, такой способ приготовления, еще советский. Кирилл Казаков:

Но она пока есть не во всех магазинах. Я видел ее и даже покупал, но… Ее не хватает?