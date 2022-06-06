Лучшая племенная корова получает автомобиль. Какие конкурсы проведут на выставке «Белагро»?

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы забыли тему «Белагро». Коснулись только продуктов питания, а то, что у нас будет конкурс «Лучшая племенная корова»? Алена Сырова, СТВ:

Самую красивую корову будут выбирать? Игорь Брыло:

«Лучшая племенная корова», «Лучшая племенная лошадь», «Лучший пахарь». Там «Чемпионы вкуса» и так далее, и так далее.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, это уже наша журналистская история, чтобы то, что вы говорите, еще 15 лет назад выглядело крайне смешно. Какая племенная корова? Какая племенная лошадь? А сейчас уже немножко понимаешь: во-первых, люди этим живут, во-вторых, от этого зависят здоровье и существование этой нации. И как бы то ни было, но на этих конях люди ездят, а коровы дают молоко и мясо. Алена Сырова:

И наверное сами те, кто представляет этих животных, как-то серьезнее стали подходить?

Игорь Брыло:

Я скажу такую вещь: это как серьезнейший чемпионат. Во-первых, к нам на выставку приезжают животные, которые выиграли у себя в областях. Когда в финальную часть выходит шесть коров, но там по разным лактациям: первая, вторая, третья. Это уже чемпионы с областей. Они по большому счету уже все шестеро заслуживают первое место, потому что начинали с соревнований в районах, потом в области. И сюда приехали лучшие. Но даже среди шести в каждой группе нужно выбрать. Как я говорил, что уже своим глазом не могу понять, какая лучше. А бонитеры, селикционеры, которые дают оценки, они скрупулезно подходят к каждому моменту. Настоящие соревнования идут.