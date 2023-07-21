«Зависит от внутреннего ресурса человека». Как выйти из подавленного состояния и не впасть в депрессию?
Термин депрессия знаком почти каждому человеку. Люди легко клеят этот ярлык себе и другим, ставя на одну чашу весов обычное подавленное настроение или осеннюю хандру с серьезным психоневрологическим заболеванием. О том, как найти свой собственный дзен, когда вокруг все раздражает, вытащить себя из этого состояния и вновь захотеть жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Все-таки, согласитесь, есть куча этих обаятельных неудачников, у которых все в жизни плохо, но они всегда улыбаются, очень оптимистично настроены. Может быть, это зависит как раз от человека?
Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:
Нет, те, которые оптимистично настроены – точно под категорию депрессии или подавленного настроения не попадают. Это манипуляторы.
Алеся Лакина:
Оптимисты – это манипуляторы?
Наталья Громова:
Нет, те, которые вы говорите… Я просто, может, неправильно поняла.
Алеся Лакина:
У них все плохо, то есть очень много – такая череда неудач, но они смотрят на это оптимистично: ничего страшного, повезет в другом.
Наталья Громова:
Кто оценил череду неудач? Со стороны или сам человек оценивает, что у него все плохо?
Алеся Лакина:
Знаете, я такой человек, у которого была такая жесткая череда неудач. Но я на это смотрела с точки зрения другой – это мне в плюс, в пользу, для чего-то мне это надо. Пусть все плохо, но это может быть точка роста, для чего-то я должна это пройти, и не впадала в депрессию.
Наталья Громова:
Вы этим делились, когда у вас было все плохо?
Алеся Лакина:
Да.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Ты знала, что нервные клетки не восстанавливаются просто.
Наталья Громова:
Уже восстанавливаются.
Алеся Лакина:
Я просто интересуюсь, может, все-таки от человека зависит?
Наталья Громова:
Конечно, это зависит от внутреннего ресурса человека, естественно. Все-таки так как мы существа социальные, нам нужно окружение, которое будет поддерживать.
Алеся Лакина:
Я общалась со своими родственниками, при этом находила себе занятия. Я знала, что если сяду и буду грустить, прямо буду грустить. Я находила себе какое-то отвлечение.
Наталья Громова:
Да, вы не дошли до той грани, совершенно верно, поэтому у вас так произошло. Человек, который все-таки впал в состояние депрессии – диагноза – у него не получится самостоятельно.
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