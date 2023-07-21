«Зависит от внутреннего ресурса человека». Как выйти из подавленного состояния и не впасть в депрессию?

Термин депрессия знаком почти каждому человеку. Люди легко клеят этот ярлык себе и другим, ставя на одну чашу весов обычное подавленное настроение или осеннюю хандру с серьезным психоневрологическим заболеванием. О том, как найти свой собственный дзен, когда вокруг все раздражает, вытащить себя из этого состояния и вновь захотеть жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки, согласитесь, есть куча этих обаятельных неудачников, у которых все в жизни плохо, но они всегда улыбаются, очень оптимистично настроены. Может быть, это зависит как раз от человека?

Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:

Нет, те, которые оптимистично настроены – точно под категорию депрессии или подавленного настроения не попадают. Это манипуляторы. Алеся Лакина:

Оптимисты – это манипуляторы? Наталья Громова:

Нет, те, которые вы говорите… Я просто, может, неправильно поняла. Алеся Лакина:

У них все плохо, то есть очень много – такая череда неудач, но они смотрят на это оптимистично: ничего страшного, повезет в другом. Наталья Громова:

Кто оценил череду неудач? Со стороны или сам человек оценивает, что у него все плохо?