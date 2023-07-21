Гайдукевич: «Польша давным-давно напала бы на Беларусь!»

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Про нападение Польши. Надо говорить правду. Польша давным-давно напала бы на Беларуь. Они в 2020-м хотели вторгнуться на нашу территорию, захватить западную Беларусь, сделать плацдарм якобы для борьбы за демократию. Они не нападают по одной простой причине: знают, какой будет ответ, что будет с ними. Теперь второй момент. Мы для чего сейчас укрепляемся? Тактическое ядерное оружие, совместная группировка, ЧВК «Вагнер» сейчас тренирует наших бойцов. Мы же не поляков пугаем. Все должны четко понимать. Мы прекрасно понимаем, что поляков никто спрашивать не будет. Даже если они будут знать, что все поляки погибнут, их кинут… Мы обращаемся к хозяевам, которые стоят за ленточкой далеко, – англосаксы. Мы по вам ударим, если вы сунетесь в Беларусь. Об этом мы говорили – центры принятия решений. Церемониться никто не будет. Поэтому мы не хотим войны. Все, что мы сейчас делаем… Мы хотим мира, а чтобы был мир, надо укрепляться.

Григорий Азаренок, СТВ:

Поэтому западные политики должны прекрасно понимать, что ударим быстро, внезапно, жестко. И разлагаться вы будете мгновенно, но очень мучительно. Вы должны это прекрасно понимать.

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