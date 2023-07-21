«С человеком что-то не то». Какое эмоциональное состояние характерно для депрессивного расстройства?
Термин депрессия знаком почти каждому человеку. Люди легко клеят этот ярлык себе и другим, ставя на одну чашу весов обычное подавленное настроение или осеннюю хандру с серьезным психоневрологическим заболеванием. О том, как найти свой собственный дзен, когда вокруг все раздражает, вытащить себя из этого состояния и вновь захотеть жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Опишите, что испытывает человек, потому что нам сложно понять, что такое депрессия.
Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:
Один из критериев – ангедония. Это то состояние, которое характеризуется утратой интереса и отсутствием удовлетворения от той деятельности, которая у него была ранее. То есть сегодня мне не интересно ничего.
Алеся Лакина:
Ведь это может быть какая-то минутная слабость, например? Один день человек посидел, подумал, что ему ничего не нравится, а на следующий уже и жизнь прекрасна.
Наталья Громова:
Это не депрессия.
Алеся Лакина:
Это просто хандра какая-то?
Наталья Громова:
Это просто испортилось настроение.
Алеся Лакина:
Какой период?
Наталья Громова:
Длительное любое заболевание, расстройство начинается от шести месяцев. Конечно, это один из показателей – сегодня мне хорошо, а завтра плохо. Конечно, есть еще такое расстройство, как биполярное. Возможно, путаете перепады – опять длительность. Конечно, самые такие, может быть, помощники в этом – это близкие. Близкие замечают: с человеком что-то не то. Если человек один, тогда сложнее. Сложнее вовремя обратиться к специалисту, обратить на себя внимание, но близкие, как правило, это замечают. Потому что, если мне человек, который со мной рядом, неравнодушен – он ко мне и я к нему, я это замечу не только как специалист, а именно человек, который рядом – что-то не так.
«Человек с тотальным чувством вины». Вот, что объединяет большинство тех, кто страдает депрессией – подробнее здесь.