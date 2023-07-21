«С человеком что-то не то». Какое эмоциональное состояние характерно для депрессивного расстройства?

Термин депрессия знаком почти каждому человеку. Люди легко клеят этот ярлык себе и другим, ставя на одну чашу весов обычное подавленное настроение или осеннюю хандру с серьезным психоневрологическим заболеванием. О том, как найти свой собственный дзен, когда вокруг все раздражает, вытащить себя из этого состояния и вновь захотеть жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Опишите, что испытывает человек, потому что нам сложно понять, что такое депрессия.

Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:

Один из критериев – ангедония. Это то состояние, которое характеризуется утратой интереса и отсутствием удовлетворения от той деятельности, которая у него была ранее. То есть сегодня мне не интересно ничего. Алеся Лакина:

Ведь это может быть какая-то минутная слабость, например? Один день человек посидел, подумал, что ему ничего не нравится, а на следующий уже и жизнь прекрасна. Наталья Громова:

Это не депрессия. Алеся Лакина:

Это просто хандра какая-то?