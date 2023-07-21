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У Америки одна ценность – деньги. Вот почему зерновая сделка это подтверждает

21 июля 2023 15:12
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Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».

У Америки одна ценность – деньги. Вот почему зерновая сделка это подтверждает -1

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:
Всем плевать на Украину. Всегда было плевать! Поляки хотят свои территории забрать, Америка хочет ослабить Европу руками Украины, поляков и литовцев, которые, как половые тряпки, лежат под Байденом, потеряв суверенитет. Вся Европа сейчас не суверенная. Проблема ЕС для России и Беларуси в том, что он потерял полностью свой суверенитет. Его нет. Из-за этого война. Если бы Европа была суверенной, завтра бы мир настал.

А если брать зерновую сделку, выскажу свое мнение как депутата – Россия очень добрая. Она и так очень много и долго терпела. Она делала это ради того, чтобы верили, что накормят беднейшие страны, а зерно туда не шло. Если бы Запад хотел думать о голоде в Африке, то они не снаряды бы клепали, а делали все, чтобы мы хлеб туда поставляли, чтобы воды всем хватало. А этого же нет. Их интересуют только деньги! Евро, доллар.

У Америки одна ценность – деньги. Вот почему зерновая сделка это подтверждает -4

Олег Гайдукевич:
Когда у меня спрашивают: какая ценность в Америке и в Европе. Одна только – евро и доллар, а все остальное только обман и ложь. Это единственная ценность, за которую они борются. И за ЛГБТ они не борются, потому что у трансгендера деньги есть. Сколько компаний фармацевтических зарабатывают на этих операциях. Это же все деньги! Только деньги! Никаких других ценностей там нет.

Поэтому Россия очень добрая. Она долго терпела. И сегодня она выдвинула абсолютно законные условия, на которых зерновая сделка может быть возобновлена. Но больше обманывать Россию нельзя. Давайте возьмем другой аспект: как использовались эти коридоры у ВСУ? оружие, разведка, подготовка терактов и их осуществление. Поэтому на сегодня Россия делает то, что должна делать – наводит порядок, обеспечивает свою национальную безопасность. Кстати, делает хорошо и Европе. Когда-нибудь Европа скажет спасибо за то, что сегодня делает Россия.

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# Международная политика # общество # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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