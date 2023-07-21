У Америки одна ценность – деньги. Вот почему зерновая сделка это подтверждает

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Всем плевать на Украину. Всегда было плевать! Поляки хотят свои территории забрать, Америка хочет ослабить Европу руками Украины, поляков и литовцев, которые, как половые тряпки, лежат под Байденом, потеряв суверенитет. Вся Европа сейчас не суверенная. Проблема ЕС для России и Беларуси в том, что он потерял полностью свой суверенитет. Его нет. Из-за этого война. Если бы Европа была суверенной, завтра бы мир настал.

А если брать зерновую сделку, выскажу свое мнение как депутата – Россия очень добрая. Она и так очень много и долго терпела. Она делала это ради того, чтобы верили, что накормят беднейшие страны, а зерно туда не шло. Если бы Запад хотел думать о голоде в Африке, то они не снаряды бы клепали, а делали все, чтобы мы хлеб туда поставляли, чтобы воды всем хватало. А этого же нет. Их интересуют только деньги! Евро, доллар.