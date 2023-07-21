«Человек с тотальным чувством вины». Вот, что объединяет большинство тех, кто страдает депрессией

Термин депрессия знаком почти каждому человеку. Люди легко клеят этот ярлык себе и другим, ставя на одну чашу весов обычное подавленное настроение или осеннюю хандру с серьезным психоневрологическим заболеванием. О том, как найти свой собственный дзен, когда вокруг все раздражает, вытащить себя из этого состояния и вновь захотеть жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки кто основной контингент – мужчины или женщины? Может, можно составить какой-то портрет классического депрессующего человека?

Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:

Действительно можно. Это человек, которому не будет ничего интересно. Если мы говорим про диагноз, то это человек с тотальным чувством вины за все происходящее, естественно, в кавычках, плохое, потому что такого термина не очень желательно придерживаться. За все – войны, смерти и болезни, за все события, происходящие на планете Земля он будет винить себя. Это портрет. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Может ли что-то повлиять, какой-то триггер – у человека, например, смерть близкого, развод или какие-то неполадки на работе? Может это тоже привести к этому диагнозу – депрессия?

Наталья Громова:

К диагнозу может привести все что угодно. Сегодня таких критериев много, и они накапливаются. То есть изначально у человека, например, что-то не получилось. Если у него это «не получилось» будет часто, добавится такая история, как вы сказали, смерть близкого, добавится история какого-то заболевания, возможно смертельного, есть такие диагнозы, которые очень тяжело лечатся – это будет спусковым механизмом. Михаил Свито:

Яков, вопрос к вам. Как вы считаете, есть же, мы все прекрасно знаем, успешные люди, у которых хорошая работа, семья, достаток, стабильность, но они тоже в свою очередь подвергаются этой депрессии. Что на это влияет, как вы считаете?