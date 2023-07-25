Депутат о встрече Лукашенко и Путина: думаю, были приняты кардинальные стратегические решения

Переговоры с Владимиром Путиным, Валаам и неформальное общение. Подводим итоги сверхнасыщенной командировки Президента в Россию в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка завершилась 25 июля, но заявления Александра Лукашенко, сделанные в ходе официальной части переговоров, по-прежнему широко обсуждаются.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Эти несколько дней общения двух президентов о многом говорят. Ведь два последних дня президенты общались в необычном формате – тет-а-тет. Я думаю, в это время (мы еще узнаем) были приняты кардинальные стратегические решения. Во-первых, это подчеркнуло и статус, уровень наших отношений в рамках Союзного государства. И те планы, которые обсуждались, они еще удивят многих наших западных партнеров своей неожиданностью, новизной и результатами.