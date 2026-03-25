Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме под Гродно

Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва в четырехквартирном доме в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в результате взрыва газовоздушной смеси, здание получило серьезные повреждения. Пожар ликвидировали спасатели. В момент ЧП в здании находились два человека. Мужчина – в квартире, где произошла вспышка. Он госпитализирован с ожогами. Этажом ниже 12-летняя девочка смогла самостоятельно покинуть помещение. Ребенок не пострадал. Теперь жильцы четырех квартир временно ютятся у родственников. От предложенного райисполкомом временного жилья они отказались. Что стало причиной инцидента, выясняют следователи и эксперты.

Анна Станевская, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Все обстоятельства происшествия будут установлены Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

В квартире, где произошел взрыв, проживал мужчина, который злоупотреблял алкоголем.