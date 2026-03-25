Встреча Президента Беларуси Лукашенко в КНДР прошла с белой конницей и 21 пушечным залпом

Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном прошла 25 марта в Пхеньяне, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Красочная церемония состоялась на площади Ким Ир Сена – главной площади страны. В ходе церемонии встречи прозвучали гимны обоих государств. В честь Александра Лукашенко раздался 21 пушечный залп. В мероприятии были задействованы белая конница и рота почетного караула.

Фото: president.gov.by