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Встреча Президента Беларуси Лукашенко в КНДР прошла с белой конницей и 21 пушечным залпом

25 марта 2026 12:20
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Встреча Президента Беларуси Лукашенко в КНДР прошла с белой конницей и 21 пушечным залпом-0

Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном прошла 25 марта в Пхеньяне, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Красочная церемония состоялась на площади Ким Ир Сена – главной площади страны. В ходе церемонии встречи прозвучали гимны обоих государств. В честь Александра Лукашенко раздался 21 пушечный залп. В мероприятии были задействованы белая конница и рота почетного караула.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко # Ким Чен Ын # Международная политика

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