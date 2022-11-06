«Никто не выпускает такой техники». Какую новинку в машиностроении подготовила Беларусь для России?

Москва выделит Минску 1,5 миллиарда долларов на импортозамещающие проекты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь, как коснулись санкции, выяснилось, что в России даже гвозди не производят. Об этом в свое время говорила Валентина Матвиенко. Зато уже позже в эксклюзивном интервью для нашей программы спикер Совета Федерации признавалась, что многие российские губернаторы нашли в Беларуси то, что потеряли с уходом западных кампаний. Мал золотник, да дорог. О взаимных интересах, которые в последнее время стали еще глубже, расскажет Александра Качан.

Одна из последних новинок белорусского машиностроения – официальная презентация состоится буквально на днях. Лесозаготовительная техника тяжелого класса адаптирована к работе в самых сложных условиях, где другие просто не пройдут. В частности, в болотистой или каменистой местности. Дебют на трудных рельефах не заставит себя ждать. «Новые возможности импортозамещения». Какие технологичные ниши открыла для себя Беларусь в период санкций? Читайте здесь.

Александра Качан, корреспондент:

Уникальный образец отечественной техники, такого еще не видели на постсоветском пространстве. Серийный выпуск этих машин планируется развернуть в Российской Федерации. В Карелии это будет один из самых масштабных проектов России и Беларуси. Грузоподъемность 16 тонн и полная автоматизация. На территории СНГ аналогов этих белорусских тягачей нет. Только для потребностей российского рынка планируют выпускать около тысячи единиц лесозаготовителей в год.

Андрей Герман, первый заместитель директора научно-технического центра, главный конструктор лесных машин машиностроительного предприятия:

Это очень важный для нас проект, потому что лесные машины очень дорогостоящие. И на сегодня в Российской Федерации никто не выпускает такой техники, мы будем первые, кто освоит серийное производство лесозаготовительной техники белорусско-российского производства. Очень важные проекты для нас – проекты, связанные с импортозамещением. Раньше мы уровневые, ключевые узлы покупали в европейских странах, сейчас отказ полнейший, поэтому мы самостоятельно разрабатываем.

Белорусские машиностроители не ограничиваются лишь продажей продукции. В ближайших планах развитие промышленной кооперации – речь идет о создании совместных белорусско-российских производств. Финансовые плюсы налицо. Проект позволит белорусскому производителю занять доминирующую позицию на рынке лесопромышленной техники в России. И, что немаловажно, сторонам сделать весомый шаг в вопросе импортозамещения.

Андрей Яроцкий, генеральный директор машиностроительного предприятия:

На сегодня уже поставлено в Российскую Федерацию за 9 месяцев продукции более чем на 50 миллионов долларов нашей компанией. Темп роста к прошлому году – 180 %. К концу года планируем увеличить до 70 миллионов объем экспорта. А в следующем году есть все предпосылки, чтобы преодолеть планку в 180 миллионов долларов.

Андрей Примако, первый заместитель директора машиностроительного предприятия:

Наша продукция в составе погрузчиков, в составе техники в очень большом объеме отгружается на Россию. Как лесное, так и дорожно-строительное. Также мы прорабатываем на сегодня вопросы поставки именно нашей продукции, я имею в виду «Амкадор-Унимод», – коробок, мостов – на предприятия Российской Федерации. Это UMG, ЕлАЗ и другие различные предприятия. Именно наши изделия, которые раньше закупала Российская Федерация по импорту. На сегодня мы осваиваем их производство и будем готовы в скором времени им поставлять эту продукцию.