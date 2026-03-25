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В Эстонии украинский БПЛА врезался в трубу Аувереской электростанции

25 марта 2026 13:39
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В Эстонии украинский БПЛА врезался в трубу Аувереской электростанции-0

БПЛА, который врезался в дымовую трубу электростанции в Эстонии, является украинским, пишет ТАСС со ссылкой на портал ERR.

ЧП произошло ночью с 24 на 25 марта в Аувере. Электростанция существенно не повреждена, пострадавших нет.

Фрагменты БЛА свидетельствуют, что он украинский, сообщает гендиректор Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон

По предположению спецслужбы, дрон сбился с курса из-за технического воздействия на него в воздушном пространстве РФ. 

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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