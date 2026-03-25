БЖД начала продажу билетов по маршрутам Орша – Смоленск и Витебск – Смоленск

Белорусская железная дорога начала продажу билетов по маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск. Трансграничные пригородные поезда начнут курсировать со 2 апреля – в День Единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это упростит логистику, значительно сократит для пассажиров общее время в пути, делая поездки между приграничными регионами более комфортными. Билеты будут появляться в продаже за 10 суток до даты отправления поезда. Купить их смогут за полцены студенты и школьники. Для детей до семи лет – проезд бесплатный.

По маршруту Орша – Смоленск ежедневно и круглогодично будут курсировать две пары поездов с остановкой для проведения необходимых контрольных процедур на станции Красное. Для этого же определена станция Рудня, но уже по маршруту Смоленск – Витебск, по которому ежедневно будет курсировать пара поездов.