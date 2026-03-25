Проект «Минск – молодежная столица» стартует 26 марта

Минск – молодежная столица Беларуси – 2026. Официальный старт проекту будет дан завтра, 26 марта, с участием около 300 представителей всех регионов. Это студенты и молодые специалисты, которые готовы задавать тренды и реализовывать самые смелые инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они вместе с экспертами смогут обсудить все, что волнует современное поколение – от построения карьеры и запуска стартапов до творческой самореализации. В формате «Разговор на равных» активисты смогут напрямую задать вопросы парламентариям и руководству столицы.
Кроме того, ребята внесут свой вклад в создание Национального исторического музея в рамках Всебелорусской молодежной стройки.
Татьяна Симановская, начальник управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси:
Два дня молодежь будет обсуждать молодежную политику, причем разные направления, разные сферы. Открытие самого проекта пройдет в Доме молодежи, в доме, который недавно построен, в городе Минске. Символично – молодежь, молодежная столица. После этого 26 числа пройдут около семи секций. Побывают в Центральной избирательной комиссии, познакомятся с аналитическим движением. Организаторами предусмотрена различная плановая повестка для того, чтобы молодежь себя реализовала и попробовала везде.
Уже в апреле в Минске пройдет Неделя молодежи, которая даст старт мероприятиям, рассчитанным на весь год. Среди них проект «Регион молодых», который наглядно продемонстрирует через соцсети и телевидение, что для личного успеха не обязательно переезжать в столицу. Построить карьеру, получить жилье и создать счастливую семью можно в любом уголке Беларуси, ведь поддержка молодежи – это приоритет всей страны.