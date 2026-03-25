Проект «Минск – молодежная столица» стартует 26 марта

Минск – молодежная столица Беларуси – 2026. Официальный старт проекту будет дан завтра, 26 марта, с участием около 300 представителей всех регионов. Это студенты и молодые специалисты, которые готовы задавать тренды и реализовывать самые смелые инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они вместе с экспертами смогут обсудить все, что волнует современное поколение – от построения карьеры и запуска стартапов до творческой самореализации. В формате «Разговор на равных» активисты смогут напрямую задать вопросы парламентариям и руководству столицы. Кроме того, ребята внесут свой вклад в создание Национального исторического музея в рамках Всебелорусской молодежной стройки.