ГРУ Генштаба ВС Беларуси: обстановка такая накалённая, что в мире могут наступить катастрофические последствия

Новости Беларуси. Белорусы воевать ни с кем не собираются. Об этом уже не раз заявляли на самых разных уровнях. Тем не менее, если придется защищать свою землю, то можно быть уверенным, что наша армия нас бережет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Руслан Косыгин, начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Сегодняшняя обстановка такая наколенная, и в этом безумном мире подошли к такой черте, перешагнув через которую, не только европейские государства, в целом мире могут наступить катастрофические последствия. В основе этого давления, безумных шагов – политика. Политика, которую проводит Америка, Великобритания и те, как их иногда называют, западные партнеры, которые определили свои какие-то правила, только им понятные, по которым все должны жить. Мы не хотим жить по их правилам, у нас свое государство, свои союзники, свои национальные интересы, которые должны учитываться.

Мы очень плотно работаем с нашими союзниками, военными, стратегическими, это Российская Федерация. Реализуя задачи по отслеживанию и оценке совместно обстановки, которая складывается не только вокруг Республики Беларусь, но и Союзного государства. Но и в целом, что происходит. Обмениваемся соответствующими анализами обстановки. И, конечно, в рамках реагирования на эту обстановку уже руководство Вооруженных Сил и Российской Федерации, и Республики Беларусь, Союзного государства принимают соответствующие решения. Одно из которых – очевидно с учетом тех угроз, которые имеют на сегодня место в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации, это сосредоточение на территории нашего государства региональной группировки войск. Это адекватное реагирование, которое реализуется на основе тех сведений, той оценки обстановки, которую мы на сегодня вместе с нашими российскими коллегами провели. И очень детально отслеживаем характер и ход ее развития.