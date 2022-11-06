«Новые возможности импортозамещения». Какие технологичные ниши открыла для себя Беларусь в период санкций?

Москва выделит Минску 1,5 миллиарда долларов на импортозамещающие проекты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как коснулись санкции, выяснилось, что в России даже гвозди не производят. Об этом в свое время говорила Валентина Матвиенко. Зато уже позже в эксклюзивном интервью для нашей программы спикер Совета Федерации признавалась, что многие российские губернаторы нашли в Беларуси то, что потеряли с уходом западных кампаний. Мал золотник, да дорог.

Белорусские производители в условиях санкционного давления авторитетно заявили о себе на российских просторах. А совместные российско-белорусские инвестиционные проекты сегодня достойные конкуренты на мировом уровне. Одно из критических направлений – микроэлектроника. Минский институт радиоматериалов, например, сегодня выступает уникальной площадкой на постсоветском пространстве по производству комплектующих для беспилотных агрегатов. В том числе с применением нанотехнологий.

Юрий Кернасовский, директор ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»:

Это критические технологии, которые или не поставляются в Республику Беларусь, или поставляются в ограниченном количестве. Кроме этого, мы еще занимаемся созданием различных светочувствительных элементов, датчиков, систем с использованием технологий создания микроэлектромеханических сенсоров. Это тоже важнейшая технология. В этих датчиках и системах нуждается наше машиностроение, оборонный комплекс. И целый ряд задач мы решаем в области медицинской техники. Различные регионы России – их сегодня наши производители полноправно называют партнерами. В области машиностроения, нефтехимии, энергетики и транспорта, строительства и агропромышленного комплекса. Отечественные научные разработки и вовсе вне конкуренции.

Юрий Кернасовский:

Появились новые возможности импортозамещения, возможности более тесно сотрудничать с Россией в общих проектах. Решаются задачи создания новой продукции, которая попросту перестала поставляться. Конечно, это процесс не быстрый. На определенные разработки нужно время, но формируются задачи, устанавливаются соответствующие технические задания на производство тех или иных компонентов, и мы их выполняем.