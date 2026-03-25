Умные машины заменят людей? Эксперты Беларуси и России обсудили перспективы ИИ в производстве

Когда технологии работают на людей. Последние решения в области искусственного интеллекта презентовали 24 марта в Витебске. В этом областном центре прошел форум. Специалисты из разных уголков нашей страны и России обсуждали как IT-технологии могут помочь в развитии экономики, сообщили в программе «Беларусь.Новости». Заменят ли умные машины человека, расскажет Патриция Станкевич.

Патриция Станкевич, корреспондент:

От сельского хозяйства до машиностроения. Искусственный интеллект постепенно внедряют во все сферы деятельности. Он ускоряет процесс, облегчает работу и повышает производительность. Какие цифровые решения дают реальный экономический рост, обсудили в Витебске. Представители науки, бизнеса, IT-разработчики. Форум собрал людей из разных регионов и отраслей промышленности. Особый интерес к железным гостям. Этого робота привезли из России. Внешне похож на человека. Отличается выносливостью. Работать может круглые сутки, причем в опасных для живого организма условиях. Собрать такого помощника – одно. Другое дело – запрограммировать. На это уходят целые месяцы. Опытом готова делиться молодая компания из Москвы.

Анна Багдасарян, представитель IТ-компании (Россия):

Технология позволяет оператору в очках виртуальной реальности подключаться к роботу. И робот повторяет все движения за оператором в очках виртуальной реальности. Оператор при этом получает трансляцию видеопотока 360 формата. Эта технология позволяет на опасных предприятиях, нефть, химия, газ, атомная промышленность, нивелировать кризисные ситуации. Мы совместили эту технологию с автономной навигацией для роботов-гуманоидов. То есть мы автономно направляем робота в опасную кризисную ситуацию. Эксперты Беларуси и России обсудили перспективы ИИ в производстве Есть IT-решения и для кормящей отрасли страны – сельского хозяйства. Сегодня умные датчики с высоты могут диагностировать болезни растений. А специальная программа поможет вносить удобрения точечно, лишь на проблемных участках. Это значительно сокращает как время, так и расходы сельхозорганизаций.

Современный бизнес требует скорости и технологичности. Время – самый ценный ресурс предпринимателей. В Сбер Банке это понимают и делают все, чтобы взаимодействие с банком было не просто надежным, а по-настоящему простым и удобным. В основе подхода – цифровые технологии, которые работают в первую очередь для клиента. Корпоративные пользователи уже оценили современный мобильный банкинг для решения любых задач бизнеса. Открыть счет, подключить эквайринг, взять кредит – все можно сделать быстро и онлайн. Более того, решение по кредиту в Сбер Банке принимается всего за 2 часа с использованием передовых технологий анализа данных.

Анатолий Подрез, директор региональной дирекции по Витебской области ОАО «Сбер Банк»:

Сбер банк – надежный партнер государства и бизнеса в Беларуси. Мы уделяем внимание различным направлениям, в том числе и развитию цифровых технологий. Сейчас, по мере развития искусственного интеллекта, и учитывая его скорость и важность, необходимы площадки, на котором бизнес будет делиться опытом и мнением по этому вопросу. И вот сегодняшний форум – это прекрасный образец такой площадки.