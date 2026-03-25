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Доллар продолжает падать – курсы валют 25 марта

25 марта 2026 13:21
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Доллар продолжает падать – курсы валют 25 марта-0

Доллар некоторое время не отличается стабильностью. 25 марта его курс также продолжил снижение, но медленнее.

Согласно данным на интернет-портале Белорусской валютно-фондовой биржи, снижение стоимости доллара произошла на 0.06%, установившись на уровне 2,9501 рубля. Евро стал дороже на 0.15%, расположившись на отметке 3,4200 рубля. Российский рубль прибавил в цене на 0.40%. 100 российских рублей можно приобрести за 3,6652 рубля. Стоимость 10 юаней снизилась на 0.07%, составив 4,2848 рубля.

Фото: Pinterest

# Деньги

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