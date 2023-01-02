«Они не договороспособные». Существует ли сейчас сотрудничество между Беларусью и НАТО?

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года. Кирилл Казаков, СТВ:

Анатолий Анатольевич, у меня к вам два вопроса. Первый: вот Саша говорит о том, что не договороспособные там люди. Но мы же не оборвали, например, связи с тем же самым НАТО? «Повода для благодушия не появилось». Какова сейчас обстановка на границах? Ответил Анатолий Булавко.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Вы знаете, есть такое понятие о договороспособности и прагматизме. Вот все-таки, наверное, эти люди – сложно назвать таких людей руководителями государств, потому что руководитель государства радеет за свое государство, за свой народ. Мы в Европе видим несколько другое. Так вот, эти руководители так называемые европейских государств – да, они недоговороспособные. Потому что они не могут сами принимать какие-либо решения. Алена Сырова, СТВ:

И не несут ответственность они, по сути. Андрей Лазуткин: «Россия начала по новой тактике выбивать украинскую систему ПВО. И это получилось довольно успешно».