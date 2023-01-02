«Они не договороспособные». Существует ли сейчас сотрудничество между Беларусью и НАТО?
Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.
Кирилл Казаков, СТВ:
Анатолий Анатольевич, у меня к вам два вопроса. Первый: вот Саша говорит о том, что не договороспособные там люди. Но мы же не оборвали, например, связи с тем же самым НАТО?
«Повода для благодушия не появилось». Какова сейчас обстановка на границах? Ответил Анатолий Булавко.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Вы знаете, есть такое понятие о договороспособности и прагматизме. Вот все-таки, наверное, эти люди – сложно назвать таких людей руководителями государств, потому что руководитель государства радеет за свое государство, за свой народ. Мы в Европе видим несколько другое. Так вот, эти руководители так называемые европейских государств – да, они недоговороспособные. Потому что они не могут сами принимать какие-либо решения.
Алена Сырова, СТВ:
И не несут ответственность они, по сути.
Андрей Лазуткин: «Россия начала по новой тактике выбивать украинскую систему ПВО. И это получилось довольно успешно».
Анатолий Булавко:
Так точно. Если мы говорим на сегодня о каком-то сотрудничестве с НАТО, то, скажем так, номинально мы не вышли из тех договоренностей, которые были. Фактически, наверное, даже перспективы сотрудничества с этим блоком, целесообразности, наверное, нет. Почему? Потому что обусловлено это прежде всего той политикой, которая проводится. Когда человек безаппеляционно, безосновательно в тебе видит противника – подчеркиваю, не виртуального, такое слово хорошее было, а конкретно Республика Беларусь, Российская Федерация – вероятный противник. На учениях мы отрабатываем войну с этими государствами. Еще раз подчеркиваю, называя их реальными наименованиями.
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