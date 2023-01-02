Прямой эфир

«Они не договороспособные». Существует ли сейчас сотрудничество между Беларусью и НАТО?

02 января 2023 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Анатолий Анатольевич, у меня к вам два вопроса. Первый: вот Саша говорит о том, что не договороспособные там люди. Но мы же не оборвали, например, связи с тем же самым НАТО?  

«Повода для благодушия не появилось». Какова сейчас обстановка на границах? Ответил Анатолий Булавко.  

«Они не договороспособные». Существует ли сейчас сотрудничество между Беларусью и НАТО?-1

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:  
Вы знаете, есть такое понятие о договороспособности и прагматизме. Вот все-таки, наверное, эти люди – сложно назвать таких людей руководителями государств, потому что руководитель государства радеет за свое государство, за свой народ. Мы в Европе видим несколько другое. Так вот, эти руководители так называемые европейских государств – да, они недоговороспособные. Потому что они не могут сами принимать какие-либо решения.  

Алена Сырова, СТВ:  
И не несут ответственность они, по сути.  

Андрей Лазуткин: «Россия начала по новой тактике выбивать украинскую систему ПВО. И это получилось довольно успешно».

«Они не договороспособные». Существует ли сейчас сотрудничество между Беларусью и НАТО?-4

Анатолий Булавко:  
Так точно. Если мы говорим на сегодня о каком-то сотрудничестве с НАТО, то, скажем так, номинально мы не вышли из тех договоренностей, которые были. Фактически, наверное, даже перспективы сотрудничества с этим блоком, целесообразности, наверное, нет. Почему? Потому что обусловлено это прежде всего той политикой, которая проводится. Когда человек безаппеляционно, безосновательно в тебе видит противника – подчеркиваю, не виртуального, такое слово хорошее было, а конкретно Республика Беларусь, Российская Федерация – вероятный противник. На учениях мы отрабатываем войну с этими государствами. Еще раз подчеркиваю, называя их реальными наименованиями.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# НАТО # общество # Кирилл Казаков # Анатолий Булавко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В чём Беларусь лучше других европейских стран? Рассказали эксперты
02 января 2023 18:17

В чём Беларусь лучше других европейских стран? Рассказали эксперты

Героическое начало 2023-го: сержант-контрактник спас людей на пожаре в Жлобинском районе
02 января 2023 18:11

Героическое начало 2023-го: сержант-контрактник спас людей на пожаре в Жлобинском районе

Как можно связаться с депутатами и решить любой вопрос? Ответил Сергей Клишевич
02 января 2023 17:50

Как можно связаться с депутатами и решить любой вопрос? Ответил Сергей Клишевич