Лукашенко поручил разобраться в подготовке кадров для «Беларусьфильма»

Сегодня, 10 июня, Александру Лукашенко доложили о развитии отрасли. Президент не единожды критиковал положение дел в киносфере. В марте 2025 года согласовано назначение Дмитрия Семенова генеральным директором «Беларусьфильма». Ранее, в декабре 2024-го, назначая Руслана Чернецкого министром культуры, Александр Лукашенко поручил серьезно заняться вопросами развития кино. Сегодня глава государства ознакомился с состоянием дел на киностудии, ее структурой и материальной базой, с условиями съемок телевизионных проектов. Вложено не мало средств для оснащения киностудии и ее реконструкции – теперь нужна отдача в виде ярких премьер. Новые павильоны позволяют создавать проекты, отвечающие самым высоким требованиям.

Президент не исключил возможности финансовой поддержки киностудии, но нужны эффективность и отдача, чтобы в прокат выходили качественные и востребованные ленты. Поэтому процесс кинопроизводства и выделение на это средств Александр Лукашенко требует «брать на контроль». Работа должна быть на результат. Важно не забывать накопленный опыт. Беларусь известна своими фильмами, но надо развивать производство и идти в ногу со временем – ориентирует глава государства. Не должны быть оторваны от кинопроизводства и студенты. Вопрос подготовки кадров один из основных, здесь не последняя роль у Академии искусств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что вам мешает работать? Но, как я это понимаю, надо начинать от корня, от кухни, где готовят кадры. И Владимиру Борисовичу сегодня поставлена и главе администрации железная задача – идите в эту «Альма-матер», в ручном режиме, пока не устаканится все, разбирайтесь с преподавателями и с тем продуктом, который они оттуда выпускают. Что это за люди? В противном случае вы не снимете ни одного современного душещипательного фильма. И самое главное, я уже столкнулся давным-давно у педагогов, в сельском хозяйстве, студент должен быть на производстве. Первый курс привык там, в этих стенах Академии искусств, а дальше на площадку. Ходи за Кириллом, там за другими, режиссер за режиссером, актер за актером. Смотри, впитывай это все и решай, туда ты попал или не туда. С этого началось практикоориентированное образование в Беларуси.

Александр Лукашенко поинтересовался, что мешает «Беларусьфильму» работать на уровне российских коллег и выпускать фильмы, востребованные, в том числе и в нашем прокате.