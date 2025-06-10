Лукашенко поручил разобраться в подготовке кадров для «Беларусьфильма»

«Отдача минусовая!» – такую оценку работе Национальной киностудии дал Президент Беларуси на выездном совещании по вопросам развития отечественного кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Отдача минусовая!» – такую оценку работе Национальной киностудии дал Президент Беларуси на выездном совещании по вопросам развития отечественного кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 10 июня, Александру Лукашенко доложили о развитии отрасли. Президент не единожды критиковал положение дел в киносфере. В марте 2025 года согласовано назначение Дмитрия Семенова генеральным директором «Беларусьфильма». Ранее, в декабре 2024-го, назначая Руслана Чернецкого министром культуры, Александр Лукашенко поручил серьезно заняться вопросами развития кино. Сегодня глава государства ознакомился с состоянием дел на киностудии, ее структурой и материальной базой, с условиями съемок телевизионных проектов. Вложено не мало средств для оснащения киностудии и ее реконструкции – теперь нужна отдача в виде ярких премьер. Новые павильоны позволяют создавать проекты, отвечающие самым высоким требованиям.
Отдача минусовая! Лукашенко оценил работу «Беларусьфильма» на выездном совещании.
Президент не исключил возможности финансовой поддержки киностудии, но нужны эффективность и отдача, чтобы в прокат выходили качественные и востребованные ленты. Поэтому процесс кинопроизводства и выделение на это средств Александр Лукашенко требует «брать на контроль». Работа должна быть на результат. Важно не забывать накопленный опыт. Беларусь известна своими фильмами, но надо развивать производство и идти в ногу со временем – ориентирует глава государства. Не должны быть оторваны от кинопроизводства и студенты. Вопрос подготовки кадров один из основных, здесь не последняя роль у Академии искусств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что вам мешает работать? Но, как я это понимаю, надо начинать от корня, от кухни, где готовят кадры. И Владимиру Борисовичу сегодня поставлена и главе администрации железная задача – идите в эту «Альма-матер», в ручном режиме, пока не устаканится все, разбирайтесь с преподавателями и с тем продуктом, который они оттуда выпускают. Что это за люди? В противном случае вы не снимете ни одного современного душещипательного фильма. И самое главное, я уже столкнулся давным-давно у педагогов, в сельском хозяйстве, студент должен быть на производстве. Первый курс привык там, в этих стенах Академии искусств, а дальше на площадку. Ходи за Кириллом, там за другими, режиссер за режиссером, актер за актером. Смотри, впитывай это все и решай, туда ты попал или не туда. С этого началось практикоориентированное образование в Беларуси.
Александр Лукашенко поинтересовался, что мешает «Беларусьфильму» работать на уровне российских коллег и выпускать фильмы, востребованные, в том числе и в нашем прокате.
Все подробности в наших следующих выпусках.