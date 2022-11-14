Рожать стало выгодно? Вот что ответили в центре демографии Беларуси

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

По информации, которой мы располагаем, за последние 10 лет количество многодетных семей в нашей стране увеличилось в два раза. Представительницы и тех, кто вносил свой вклад, тоже есть сегодня в нашей студии. Но прежде вопросы к экспертам. Анастасия Григорьевна, вот этот вот результат – увеличение за 10 лет в два раза количества многодетных семей – можно ли считать эффективным при тех вложениях, которые государство со своей стороны делает. Мы помним, что было несколько этапов, предоставлялись различные льготы, мы обо всем поговорим подробнее с научной точки зрения.

Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:

Безусловно, эффект есть. Положительный эффект. То есть само это увеличение в два раза – уже эффект, с этим никто не поспорит. Другое дело, насколько он… Хотелось всегда больше. Мы видим первую волну результата, когда у нас появился даже. Ведь поддержка многодетных семей обширная, но если мы говорим о том, что сейчас на слуху и ассоциируется с многодетными семьями – это семейный капитал. И вот эта вот первая его реклама дала тоже свое дело, потому что в первые два-три года мы увидели прирост именно вот этих третьих детей. Потому что мы же смотрим иногда количество… Кирилл Казаков, СТВ:

Рожать стало выгодно?