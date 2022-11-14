Рожать стало выгодно? Вот что ответили в центре демографии Беларуси
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
По информации, которой мы располагаем, за последние 10 лет количество многодетных семей в нашей стране увеличилось в два раза. Представительницы и тех, кто вносил свой вклад, тоже есть сегодня в нашей студии. Но прежде вопросы к экспертам. Анастасия Григорьевна, вот этот вот результат – увеличение за 10 лет в два раза количества многодетных семей – можно ли считать эффективным при тех вложениях, которые государство со своей стороны делает. Мы помним, что было несколько этапов, предоставлялись различные льготы, мы обо всем поговорим подробнее с научной точки зрения.
Анастасия Боброва, руководитель центра человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси:
Безусловно, эффект есть. Положительный эффект. То есть само это увеличение в два раза – уже эффект, с этим никто не поспорит. Другое дело, насколько он… Хотелось всегда больше. Мы видим первую волну результата, когда у нас появился даже. Ведь поддержка многодетных семей обширная, но если мы говорим о том, что сейчас на слуху и ассоциируется с многодетными семьями – это семейный капитал. И вот эта вот первая его реклама дала тоже свое дело, потому что в первые два-три года мы увидели прирост именно вот этих третьих детей. Потому что мы же смотрим иногда количество…
Кирилл Казаков, СТВ:
Рожать стало выгодно?
Анастасия Боброва:
Не совсем. Может быть, даже и совсем не так. Мы говорим, то есть для страны что важно? Для страны важен каждый ребенок. Первый, второй, третий, десятый. Здесь не важно. Главное, чтобы их было много. А вот когда мы уже смотрим эти очередности, то да. Здесь на то, чтобы родился первый, влияют одни меры или благоприятная экономическая ситуация. На то, чтобы родился третий, влияет в том числе та поддержка, которая оказывается для многодетных семей. Насколько, опять же, мы ввели семейный капитал – увидели. Потом эта мера начала затухать, эффект от этой меры. Ввели дополнительные гарантии, упрощение выдачи этого семейного капитала, сократили срок. Я не буду акцентировать на этом внимание. И мы тоже увидели, опять же, ответ от людей. Опять же, это те семьи, у которых уже было двое детей. Вопрос, как стимулировать, чтобы мы родили первого и второго?