«Минская лыжня» в «Раубичах» собрала более 200 участников – отобрали самые яркие моменты праздника

И когда на календаре начало марта, а зима еще держится – в «Раубичах» по традиции проходит один из самых атмосферных спортивных праздников. Традиционная «Минская лыжня» собрала команды органов власти, силовых ведомств и любителей активного отдыха. На старт вышли более 200 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В «Раубичах» завершились соревнования для любителей зимних видов спорта «Минская лыжня – 2026».

В программе сразу четыре гонки: три биатлонные эстафеты и лыжная гонка среди женских команд с символичным названием «Снежная эстафета». Причем на трассе сегодня не профессиональные спортсмены, а люди самых разных профессий – те, кто просто любит спорт и готов доказать: азарт соревнований не зависит от должности. Самые яркие моменты спортивного праздника – смотрите далее.

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Я подумал, что надо возобновить участие в этих гонках. Очень хорошо сделано.

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

Праздник для людей. Погода нам подарила просто такие эмоции, которые можно не только на лыжне, но и здесь, болельщикам, получить, положительные. Поэтому всем большое спасибо.