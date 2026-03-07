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«Минская лыжня» в «Раубичах» собрала более 200 участников – отобрали самые яркие моменты праздника

07 марта 2026 18:09
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И когда на календаре начало марта, а зима еще держится – в «Раубичах» по традиции проходит один из самых атмосферных спортивных праздников. Традиционная «Минская лыжня» собрала команды органов власти, силовых ведомств и любителей активного отдыха. На старт вышли более 200 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Раубичах» завершились соревнования для любителей зимних видов спорта «Минская лыжня – 2026».

«Минская лыжня» в «Раубичах» собрала более 200 участников – отобрали самые яркие моменты праздника-2

В программе сразу четыре гонки: три биатлонные эстафеты и лыжная гонка среди женских команд с символичным названием «Снежная эстафета».

Причем на трассе сегодня не профессиональные спортсмены, а люди самых разных профессий – те, кто просто любит спорт и готов доказать: азарт соревнований не зависит от должности.

Самые яркие моменты спортивного праздника – смотрите далее.

«Минская лыжня» в «Раубичах» собрала более 200 участников – отобрали самые яркие моменты праздника-4

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Я подумал, что надо возобновить участие в этих гонках. Очень хорошо сделано.

«Минская лыжня» в «Раубичах» собрала более 200 участников – отобрали самые яркие моменты праздника-6

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:
Праздник для людей. Погода нам подарила просто такие эмоции, которые можно не только на лыжне, но и здесь, болельщикам, получить, положительные. Поэтому всем большое спасибо.

«Минская лыжня» в «Раубичах» собрала более 200 участников – отобрали самые яркие моменты праздника-8

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы же не можем подвести город Минск, поэтому самое главное – это, конечно, участие. Но то, что мы тренировались, мы хотели хорошо выступить и наш город представить – правда. И мы его представили достойно.

Подробнее смотрите в видео.

# Спорт Беларуси # Юрий Караев # Артем Цуран # Сергей Ковальчук # Минская лыжня

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