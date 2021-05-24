Почему мошенники чаще всего звонят по Viber?

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы. Алена Сырова, СТВ:

В студии курсант Академии МВД. Скажите, почему такую специальность выбрали и чему вас учат?

Андрей Кайко, курсант Академии МВД Беларуси:

На выбор моего направления деятельности повлияли три основных факта. В роли первого выступило то, что органы внутренних дел в первую очередь призваны обеспечивать и защищать права и законные интересы граждан. Преступность в сфере высоких технологий сегодня весьма актуальна. Мною было принято решение обучаться по данному направлению и по окончании образовательного процесса активно противодействовать данной категории преступлений. Вторым фактом явилось то, что высокие технологии – сфера, где можно безгранично развиваться. То, что актуально сегодня, может быть неактуально завтра вовсе, в связи с чем ты постоянно изучаешь что-то новое, необычное для себя и становишься все более качественным специалистом. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вы говорите – противостою киберпреступности. Что это конкретно? Вы разрабатываете программу, защиты банков, некие системы, помогающие, например, мобильным операторам работать со своими клиентами? Что это конкретно, как это потрогать?

Андрей Кайко:

В первую очередь Академия МВД готовит сотрудников органов внутренних дел, главной задачей которых является найти человека, который совершает преступления в сфере высоких технологий. Кирилл Казаков:

То есть это оперативная работа? Андрей Кайко:

Да, это в первую очередь оперативная работа. Нас обучают, каким образом мы должны установить лицо, каким образом мы должны установить всю необходимую доказательную базу и в дальнейшем обеспечить возможность привлечения данного лица к ответственности.

Алена Сырова:

А вы сами сталкивались с киберпреступниками или ваши близкие? Андрей Кайко:

Я лично сталкивался с данными преступниками. Поступал звонок мне на Viber, и я из личных интересов, поскольку обучаюсь по данному направлению, решил пообщаться. У них схема везде одна и та же. Сообщали, что с моей банковской карты происходят какие-то несанкционированные операции. Было у них много недочетов: кто-то не знал, какой банковской картой я пользуюсь, кто-то называл какие-то сомнительные суммы, которые у меня находятся на счету. В итоге просили предоставить реквизиты либо установить какое-то приложение дистанционного доступа, чтобы получить доступ к моему карт-счету. В дальнейшем я, конечно, вежливо им разъяснял, какой ответственности они могут подлежать в результате их деяний, и со мной вежливо прощались.