Почему мошенники чаще всего звонят по Viber?
Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.
Алена Сырова, СТВ:
В студии курсант Академии МВД. Скажите, почему такую специальность выбрали и чему вас учат?
Андрей Кайко, курсант Академии МВД Беларуси:
На выбор моего направления деятельности повлияли три основных факта. В роли первого выступило то, что органы внутренних дел в первую очередь призваны обеспечивать и защищать права и законные интересы граждан. Преступность в сфере высоких технологий сегодня весьма актуальна. Мною было принято решение обучаться по данному направлению и по окончании образовательного процесса активно противодействовать данной категории преступлений. Вторым фактом явилось то, что высокие технологии – сфера, где можно безгранично развиваться. То, что актуально сегодня, может быть неактуально завтра вовсе, в связи с чем ты постоянно изучаешь что-то новое, необычное для себя и становишься все более качественным специалистом.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы говорите – противостою киберпреступности. Что это конкретно? Вы разрабатываете программу, защиты банков, некие системы, помогающие, например, мобильным операторам работать со своими клиентами? Что это конкретно, как это потрогать?
Андрей Кайко:
В первую очередь Академия МВД готовит сотрудников органов внутренних дел, главной задачей которых является найти человека, который совершает преступления в сфере высоких технологий.
Кирилл Казаков:
То есть это оперативная работа?
Андрей Кайко:
Да, это в первую очередь оперативная работа. Нас обучают, каким образом мы должны установить лицо, каким образом мы должны установить всю необходимую доказательную базу и в дальнейшем обеспечить возможность привлечения данного лица к ответственности.
Алена Сырова:
А вы сами сталкивались с киберпреступниками или ваши близкие?
Андрей Кайко:
Я лично сталкивался с данными преступниками. Поступал звонок мне на Viber, и я из личных интересов, поскольку обучаюсь по данному направлению, решил пообщаться. У них схема везде одна и та же. Сообщали, что с моей банковской карты происходят какие-то несанкционированные операции. Было у них много недочетов: кто-то не знал, какой банковской картой я пользуюсь, кто-то называл какие-то сомнительные суммы, которые у меня находятся на счету. В итоге просили предоставить реквизиты либо установить какое-то приложение дистанционного доступа, чтобы получить доступ к моему карт-счету. В дальнейшем я, конечно, вежливо им разъяснял, какой ответственности они могут подлежать в результате их деяний, и со мной вежливо прощались.
Кирилл Казаков:
Вы изучаете какой-то международный опыт?
Андрей Кайко:
Скажем так, наша процедура общая образования построена максимально дифференцированно. Мы не изучаем сухую теорию, нам преподносят теорию с различными нестандартными примерами из практики. Приглашают различных специалистов не только из нашего ведомства, но и из других государственных органов, чтобы мы получали максимально широкие объемы информации. Также изучаем зарубежный опыт, мониторим на систематической основе сеть Интернет и смотрим, как построена система противодействия преступлениям этой категории.
Кирилл Казаков:
Почему чаще всего звонят по Viber?
Андрей Кайко:
Потому что там тяжелей отследить, в первую очередь, насколько мне известно. Ну и там проще подменять сами номера, то есть пользуются IP-телефонией. И Viber можно пользоваться из любой точки мира.
Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси:
Еще затраты минимальные на осуществление таких звонков. Преступники общаются между собой, в определенный период времени могут испытывать финансовые трудности. Пишут, допустим, дорогая телефония сейчас, поэтому придется таким образом делать. Или приобрели «плохую» базу людей для обзвона. Не всегда у них бывает неделя прибыльная.
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