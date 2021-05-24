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Почему мошенники чаще всего звонят по Viber?

24 мая 2021 22:06
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Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Алена Сырова, СТВ:
В студии курсант Академии МВД. Скажите, почему такую специальность выбрали и чему вас учат?

Почему мошенники чаще всего звонят по Viber?-1

Андрей Кайко, курсант Академии МВД Беларуси:
На выбор моего направления деятельности повлияли три основных факта. В роли первого выступило то, что органы внутренних дел в первую очередь призваны обеспечивать и защищать права и законные интересы граждан. Преступность в сфере высоких технологий сегодня весьма актуальна. Мною было принято решение обучаться по данному направлению и по окончании образовательного процесса активно противодействовать данной категории преступлений. Вторым фактом явилось то, что высокие технологии – сфера, где можно безгранично развиваться. То, что актуально сегодня, может быть неактуально завтра вовсе, в связи с чем ты постоянно изучаешь что-то новое, необычное для себя и становишься все более качественным специалистом.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы говорите – противостою киберпреступности. Что это конкретно? Вы разрабатываете программу, защиты банков, некие системы, помогающие, например, мобильным операторам работать со своими клиентами? Что это конкретно, как это потрогать?

Почему мошенники чаще всего звонят по Viber?-4

Андрей Кайко:
В первую очередь Академия МВД готовит сотрудников органов внутренних дел, главной задачей которых является найти человека, который совершает преступления в сфере высоких технологий.

Кирилл Казаков:
То есть это оперативная работа?

Андрей Кайко:
Да, это в первую очередь оперативная работа. Нас обучают, каким образом мы должны установить лицо, каким образом мы должны установить всю необходимую доказательную базу и в дальнейшем обеспечить возможность привлечения данного лица к ответственности.

Почему мошенники чаще всего звонят по Viber?-7

Алена Сырова:
А вы сами сталкивались с киберпреступниками или ваши близкие?

Андрей Кайко:
Я лично сталкивался с данными преступниками. Поступал звонок мне на Viber, и я из личных интересов, поскольку обучаюсь по данному направлению, решил пообщаться. У них схема везде одна и та же. Сообщали, что с моей банковской карты происходят какие-то несанкционированные операции. Было у них много недочетов: кто-то не знал, какой банковской картой я пользуюсь, кто-то называл какие-то сомнительные суммы, которые у меня находятся на счету. В итоге просили предоставить реквизиты либо установить какое-то приложение дистанционного доступа, чтобы получить доступ к моему карт-счету. В дальнейшем я, конечно, вежливо им разъяснял, какой ответственности они могут подлежать в результате их деяний, и со мной вежливо прощались.

Почему мошенники чаще всего звонят по Viber?-10

Кирилл Казаков:
Вы изучаете какой-то международный опыт?

Андрей Кайко:
Скажем так, наша процедура общая образования построена максимально дифференцированно. Мы не изучаем сухую теорию, нам преподносят теорию с различными нестандартными примерами из практики. Приглашают различных специалистов не только из нашего ведомства, но и из других государственных органов, чтобы мы получали максимально широкие объемы информации. Также изучаем зарубежный опыт, мониторим на систематической основе сеть Интернет и смотрим, как построена система противодействия преступлениям этой категории.

Кирилл Казаков:
Почему чаще всего звонят по Viber?

Почему мошенники чаще всего звонят по Viber?-13

Андрей Кайко:
Потому что там тяжелей отследить, в первую очередь, насколько мне известно. Ну и там проще подменять сами номера, то есть пользуются IP-телефонией. И Viber можно пользоваться из любой точки мира.

Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси:
Еще затраты минимальные на осуществление таких звонков. Преступники общаются между собой, в определенный период времени могут испытывать финансовые трудности. Пишут, допустим, дорогая телефония сейчас, поэтому придется таким образом делать. Или приобрели «плохую» базу людей для обзвона. Не всегда у них бывает неделя прибыльная.

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# Интернет-мошенничество # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Андрей Кайко # Алексей Тукало # Фотофакт

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