Чем различаются фишинг и вишинг и кто чаще всего становится жертвой киберпреступлений?

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вы расследуете дела о киберпреступлениях. Есть ли какой-то социальный портрет пострадавшего? Это пенсионерка, студент? Кто это?

Дмитрий Острейко, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:

Я бы не выделял отдельные категории граждан, которые более подвержены этому виду хищений. Жертвой киберпреступлений может стать любой гражданин, начиная от матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, пенсионера, так и любой достаточно опытный и осведомленный о способах хищения человек. Допустим, ему позвонили в неудачный момент, когда он занят по работе, еще что-то, у него жизненные обстоятельства какие-то сложились. Он может быть готов к определенной версии поведения преступника, но при осуществлении звонка ему конкретно преступник чуть-чуть видоизменит свою манеру поведения, для обмана использует новую версию. И человек может поддаться. Кирилл Казаков:

Фишинг – это самое популярное киберпреступление в Беларуси, правильно? Дмитрий Острейко:

Следует разграничивать фишинг и вишинг. Алена Сырова, СТВ:

Давайте объясним, что это такое, для тех, кто не сталкивался.