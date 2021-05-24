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Алексей Новаш о росте киберпреступлений: «Это объективная реальность, с этим нам следует дальше жить и бороться»

24 мая 2021 17:14
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Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Алексей Новаш о росте киберпреступлений: «Это объективная реальность, с этим нам следует дальше жить и бороться»-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Почему сейчас такой рост преступлений в киберсфере?

Алексей Новаш о росте киберпреступлений: «Это объективная реальность, с этим нам следует дальше жить и бороться»-4

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингориполкома:
Насколько я вижу, статистика по республике в целом. Если мы говорим про Минск, то тенденция та же самая, точно такой же рост. Я скажу, что это объективная реальность. Все мы прекрасно понимаем, что сейчас очень многие сферы жизнедеятельности наших граждан ушли в интернет, в Сеть. Сейчас сложно представить человека, который не пользуется мобильным телефоном, компьютером, планшетом и иными гаджетами. В связи с тем, что многие сферы деятельности находятся уже в Сети, злоумышленники ищут способы совершения своих противоправных действий тоже в Сети. Следует признать, что в настоящее время это объективная реальность, с этим нам следует дальше жить, бороться и с учетом этих тенденций строить свои планы и дальнейшую служебную деятельность.

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# Интернет-мошенничество # общество # Алексей Новаш # Кирилл Казаков # Фотофакт

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