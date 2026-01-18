Если США решили, то Гренландия в любом случае будет частью американского макрорегиона – Савиных

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Проблема не в том, брать или не брать Гренландию. Если Соединенные Штаты решили, а они, похоже, уже решили, Гренландия в любом случае будет частью американского макрорегиона. А вот в какой форме и каким образом это будет реализовано – это дело десятое. Вот это я и называю нарративной политикой.

На самом деле приготовиться прежде всего нужно Канаде и Мексике. Если вспомнить историю США, то она очень серьезно прирастала и за счет территорий, которые контролировала условная Канада, тогда это была Франция и так далее, и Мексика. Через военные действия эта территория постоянно забиралась. Сегодня Трамп формирует ядро своего макрорегиона именно в регионе Северной Америки, даже не Латинской Америки.

Игорь Позняк, ведущий:

Или давайте шире назовем это ядро – Западным полушарием.

Андрей Савиных:

Да, но приготовиться надо всему миру. Потому что для всех остальных территорий: и в Юго-Восточной Азии, и в районе Тихого океана, и даже в Европе, которая считается союзником по НАТО, это территория – мир системных войн.