25 рублей на собачку и 9 на котика в день – узнали, как обстоят дела в «Фауне города»
Все-таки любопытно, почему мы так относимся к сельхозживотным, в то время как диких готовы и в трактор для обогрева посадить, хлебом накормить. Пример: косуля совсем недавно в Могилевской области. Или вот в Гродненской зубров спасали от голода. Впрочем, к домашним тоже далеко не все относятся без жестокости, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Ее недопустимость закреплена законодательно. Но вы знали, что, например, самовыгул питомцев в городе, в такие морозы тем более, – это именно ее проявление. И приводит оно кого на радугу, а кого на Гурского, 42 в Минске. Адрес вполне конкретный, но давно имя нарицательное. Пункт временного содержания животных.
Татьяна Черкас, начальник участка по содержанию животных ГП «Фауна города»:
Заполненность вольера почти 100-процентная. Мест у нас практически нет для собачек. Для котиков еще терпимо, где-то на процентов 70 заполнено.
Отлов, мы ездим по городу, собираем их. И здесь содержим, потом пристраиваем населению. Это в основном выброшенные котики, собачки, которых выбросили люди, и они наплодились на улице. Кто-то дички, кто-то более домашние, идут к рукам. Породистые попадаются, но в основном находятся сразу хозяева. А вот такие дворняжки, они тоже где-то когда-то были у людей, почему-то не сильно разбираются.
107 собачек, 92 котика. Это около 200 животных. Ну и, конечно, морозы-то влияют. Но мы к ним готовимся. Содержание – где-то 25 рублей на собачку в день, котик – где-то около 9 рублей.
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