25 рублей на собачку и 9 на котика в день – узнали, как обстоят дела в «Фауне города»

Все-таки любопытно, почему мы так относимся к сельхозживотным, в то время как диких готовы и в трактор для обогрева посадить, хлебом накормить. Пример: косуля совсем недавно в Могилевской области. Или вот в Гродненской зубров спасали от голода. Впрочем, к домашним тоже далеко не все относятся без жестокости, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Ее недопустимость закреплена законодательно. Но вы знали, что, например, самовыгул питомцев в городе, в такие морозы тем более, – это именно ее проявление. И приводит оно кого на радугу, а кого на Гурского, 42 в Минске. Адрес вполне конкретный, но давно имя нарицательное. Пункт временного содержания животных.