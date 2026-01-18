Как «переживают» зиму электробусы? Рассказали в «Минсктранс»

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Возьмем электротранспорт. В Минске его больше всего, поэтому на примере столицы поговорим. Электромобили и электробусы холода переживают. Переживают, с улиц не исчезли, как предрекали нам адепты ДВС, но есть нюансы.

Роман Пранович, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

В государственном предприятии «Минсктранс» электротранспорт занимает долю порядка 40 %. В последнее время предприятие приобретает троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода. То есть это позволяет следовать по улицам без контактной сети.

Вполне закономерно, что понижение температуры оказывает свое влияние на городской пассажирский транспорт, на электротранспорт в том числе. С учетом необходимости работы отопителей салона, естественно, расход электроэнергии увеличивается.

Как для простых троллейбусов без увеличенного автономного хода, так и для троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Что в свое время приводит к повышенному расходу, снижению остатка этого заряда. И как один из негативных моментов – то, что на диспетчерских конечных станциях троллейбусы вынуждены находиться чуть дольше, чтобы восполнить этот необходимый заряд для того, чтобы выполнить перевозку по маршруту.

В настоящее время мы видим, что с понижением температуры наблюдаются опоздания. Электротранспорт двигается с отставанием от графика. Принимаются всевозможные меры диспетчерского регулирования, где-то используется резервный подвижной состав при его наличии. Как один из вариантов.

То есть мы вклиниваем между электробусами автобус. Автобус, когда приезжает на конечную, ему не нужно заряжаться. Соответственно, электробус, который перед ним, может себе позволить чуть дольше постоять на зарядной станции и восполнить запас хода.

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