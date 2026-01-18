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Мои коллеги говорят, что он сумасшедший! Гилберт Докторов о Трампе

18 января 2026 19:29
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Мои коллеги говорят, что он сумасшедший! Гилберт Докторов о Трампе -2

Гилберт Докторов, историк, независимый аналитик международных отношений:
Я хочу настаивать на том, что делает Трамп – это по программе Трампа. Это у него стратегия, это не отдельный вопрос. Хотя важный вопрос, если смотреть на отношения с НАТО и с Евросоюзом, в смысле их разрушения. Да, это часть его программы. Да, главным образом, мои коллеги и в альтернативных СМИ, и, конечно, в мейнстриме, они все отрицают разум Трампа. Они все говорят, что он такой сумасшедший. 

Отдельные его поступки непонятны. Потому что поверхностный человек, человек из недвижимости, он девелопер, ничего не знает о большой политике. Этот человек имел наставника – Генри Киссинджера. Это его первый мандат. И это не без следствия. Человек настаивает на принципе realpolitik. Мы видим его политику сейчас по поводу Гренландии – это общая часть его нападения на глобализм и на иностранную политику, основанную на ценностях, и все остальное. 

# Дональд Трамп # Международная политика

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