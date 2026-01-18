В -20 на посту! Оценили форму белорусских военных. В чём ходят наши солдаты и сколько это стоит?
Когда Президент в очередной раз говорил о тех, кто сейчас на границе и на боевом посту, программе «Суровый взгляд» очень захотелось узнать, как в такие холода себя ощущают те, чья профессия – Родину защищать. Защищены ли они сами?
Понятно, что люди военные, тем более мужчины, едва ли поделятся своими реальными ощущениями и скажут: «Да, я мерзну». Было решено и разрешено, за что спасибо, примерить зимний милитари-лук. Алена Сырова в нем даже в сугробе полежала.
Андрей Лобаненко, начальник 2336-й базы хранения вещевого имущества Вооруженных Сил Беларуси:
Считается, что форма военнослужащего позволяет выполнить все задачи в любое время дня и ночи и при любой погоде.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Проведем эксперимент, сколько я смогу в этой форме выдержать, которую вы мне предложите, на -18.
Алена Сырова:
Это для меня?
Андрей Лобаненко:
Совершенно верно. Это малая часть.
«Не термобелье». Что под верхней одеждой у военнослужащих?
Алена Сырова:
Самая база. Что тут у нас, термобелье, наверное?
Андрей Лобаненко:
Не термобелье. Это стандартное нательное белье. Теплое белье, которое выдается военнослужащим. Боевая форма одежды. Кофта флисовая, кашне, зимняя шапка, куртка. Обувь, плюс носки.
Алена Сырова:
Я ожидала, что вы мне валенки выдадите.
Андрей Лобаненко:
Нужны будут валенки, выдадим валенки. Это пока одеться, посмотреть, как оно. Можно на себе будет сравнить.
Алена Сырова:
А вот валенки на самом деле – ходовая история или уже от нее ушли?
Андрей Лобаненко:
Валенки у нас есть, но наши зимы не позволяют в полной мере весь сезон ходить в валенках. Они боятся влаги, и когда намокают, становится очень неприятно военнослужащим. У нас наши предприятия начали выпускать сапоги комбинированные – которые, естественно, тоже мы вам покажем – универсальные: и во влажную погоду, и в такую морозную, как сейчас. Довольно комфортные условия при любой погоде.
Алена Сырова:
Боже мой, как это все успеть надеть? Надо еще отдельный эксперимент, сколько по времени я это все буду натягивать на себя.
Андрей Лобаненко:
Зимняя куртка состоит из двух. Одна идет как демисезонный вариант. Одевается в осеннюю погоду. В этой куртке жарко. Она полностью отстегивается и является и подстежкой к зимней куртке, и отдельным предметом формы одежды.
Алена Сырова:
Конструктор. А вот последнее обновление какое у вас было? Год, два назад?
Раньше солдаты ходили в шапках-ушанках. А что сейчас?
Андрей Лобаненко:
Последние в течение, наверное, последних пару лет были приняты на снабжение. Раньше, наверное, все видели, солдаты ходили в шапках-ушанках. Как показывают опыт и практика, одеть поверх шлем (стальной или кевларовый) при задаче в поле на шапку-ушанку довольно тяжело, давит голову, неудобно.
Алена Сырова:
А возле Министерства обороны ходят еще в тулупах, ушанках.
Андрей Лобаненко:
Это как постовая форма. Осталась шапка-ушанка при повседневной форме. При боевой форме идет шапка вязаная. Снаружи вязаная, внутри флисовая. Утеплитель создает комфорт.
Андрей Лобаненко:
Если занятия сейчас проходят на полигонах, то все военнослужащие однозначно выходят в сапогах комбинированных. Здесь как носок вкладка меховая идет.
Андрей Лобаненко:
Не продувается, держит тепло внутри. Оно идет как больше постовая форма одежды, в -20 стоять неподвижно.
Алена Сырова:
Какое-то время спустя я увеличилась на два размера в одежде. То есть куртка у меня все-таки на два размера больше, потому что я не могла застегнуться. Мы вышли, мне тепло. Вы одеты полегче, чем я. Почему?
Андрей Лобаненко:
Судя по опыту моей службы в Вооруженных Силах, одевать достаточно один-два слоя одежды. В вашем случае мы одели то, что положено по нормам обеспечения.
Точно не замерзнут! Солдаты носят 6 слоев одежды
Алена Сырова:
Сколько на мне слоев?
Андрей Лобаненко:
На ногах четыре слоя формы одежды, на торсе порядка шести.
Алена Сырова:
Порядка шести, боже мой. Но, несмотря на то, какое количество, по весу это все довольно легко. Дело в материале.
Андрей Лобаненко:
Однозначно. Берется наш белорусский материал, разработанный нашими предприятиями. Сколько бы слоев ни было на военнослужащем, он должен в любое время дня и ночи выполнить свою боевую задачу.
Алена Сырова:
Есть ли какой-то норматив, сколько я в этой всей форме должна, не замерзая, находиться на улице?
Андрей Лобаненко:
Как таковых нормативов по нахождению на улице нет. Но самое ключевое – это проведение занятий. Один учебный час – 50 минут.
Цены не кусаются, но в магазине эту форму не купить
Алена Сырова:
А сколько вообще стоит вот этот комплект формы, который сейчас на мне?
Андрей Лобаненко:
По отдельности, к примеру, куртка стоит порядка 200 рублей, 250. Костюм, наверное, 120. Обувь рублей 60. Брюки – 70. Белье нательное, оно примерно в среднем по 20-30 рублей за комплект.
Алена Сырова:
Ну что, пойдемте делать снежного ангела. Потому что одно дело двигаться, бегать, прыгать. Понятно, что в любом тебе будет тепло, особенно если снег побросать. А если вот обездвижено полежать? На этой полянке, думаю, и отмечусь.
Это просто мой эксперимент, чтобы понять, через сколько я замерзну. Но ребята, которые выполняют задачи, они же там тоже где-то и в окопе, если что, должны полежать, и в лежке. Они ровно так же это делают?
Андрей Лобаненко:
В основной массе да, стандартный вариант. Все выполняют задачу в данной форме одежды.
Алена Сырова:
Но на мне сейчас самая трендовая одежда? Самая модная?
В будущем планируют использовать более износостойкий материал
Андрей Лобаненко:
Да, вы в тренде Вооруженных Сил пока. Посмотрим, что будет через полгода. Планируется более износостойкий материал. Расцветка формы останется прежняя. В целом сам дизайн глобальных изменений не понесет.
Но с учетом опыта частей, выполняющих задачи на полигонах, обращаются, просят. Естественно, мы идем навстречу. Готовится пробная партия. Люди ее на пробной эксплуатации относят, выскажут свои замечания, предложения. Мы их учтем в дальнейшем. Скорее всего, данная форма пойдет в массовое производство.
Алена Сырова:
Можно ли обычным гражданам у вас заказать одежду такую?
Андрей Лобаненко:
Нет. Это продукция военного назначения. Она предназначена только для военнослужащих. Покупать ее нельзя. Но мы рады видеть в рядах Вооруженных Сил любого.
Алена Сырова:
Так я вообще практически и не чувствую холода.
Андрей Лобаненко:
Главное, чтобы вы еще пальцы чувствовали.
Алена Сырова:
Пальцы я периодически двигаю. На ногах вообще суперкомфортно. Я, откровенно говоря, ожидала, что мне будет прохладно. Даже скучно лежать оказалось. Я думала: сейчас приеду, полежу 10 минут, скажу: «Я замерзла» – и все. Но нет. Я полежала сколько, минут 20, полчаса? И мне уже просто надоело. Считаю, что эксперимент успешно завершен. Спасибо!
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