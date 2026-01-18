В -20 на посту! Оценили форму белорусских военных. В чём ходят наши солдаты и сколько это стоит?

Когда Президент в очередной раз говорил о тех, кто сейчас на границе и на боевом посту, программе «Суровый взгляд» очень захотелось узнать, как в такие холода себя ощущают те, чья профессия – Родину защищать. Защищены ли они сами? Понятно, что люди военные, тем более мужчины, едва ли поделятся своими реальными ощущениями и скажут: «Да, я мерзну». Было решено и разрешено, за что спасибо, примерить зимний милитари-лук. Алена Сырова в нем даже в сугробе полежала.

Андрей Лобаненко, начальник 2336-й базы хранения вещевого имущества Вооруженных Сил Беларуси:

Считается, что форма военнослужащего позволяет выполнить все задачи в любое время дня и ночи и при любой погоде. Алена Сырова, политический обозреватель:

Проведем эксперимент, сколько я смогу в этой форме выдержать, которую вы мне предложите, на -18.

Алена Сырова:

Это для меня? Андрей Лобаненко:

Совершенно верно. Это малая часть. «Не термобелье». Что под верхней одеждой у военнослужащих? Алена Сырова:

Самая база. Что тут у нас, термобелье, наверное? Андрей Лобаненко:

Не термобелье. Это стандартное нательное белье. Теплое белье, которое выдается военнослужащим. Боевая форма одежды. Кофта флисовая, кашне, зимняя шапка, куртка. Обувь, плюс носки.

Алена Сырова:

Я ожидала, что вы мне валенки выдадите. Андрей Лобаненко:

Нужны будут валенки, выдадим валенки. Это пока одеться, посмотреть, как оно. Можно на себе будет сравнить. Алена Сырова:

А вот валенки на самом деле – ходовая история или уже от нее ушли? Андрей Лобаненко:

Валенки у нас есть, но наши зимы не позволяют в полной мере весь сезон ходить в валенках. Они боятся влаги, и когда намокают, становится очень неприятно военнослужащим. У нас наши предприятия начали выпускать сапоги комбинированные – которые, естественно, тоже мы вам покажем – универсальные: и во влажную погоду, и в такую морозную, как сейчас. Довольно комфортные условия при любой погоде. Алена Сырова:

Боже мой, как это все успеть надеть? Надо еще отдельный эксперимент, сколько по времени я это все буду натягивать на себя.

Андрей Лобаненко:

Зимняя куртка состоит из двух. Одна идет как демисезонный вариант. Одевается в осеннюю погоду. В этой куртке жарко. Она полностью отстегивается и является и подстежкой к зимней куртке, и отдельным предметом формы одежды. Алена Сырова:

Конструктор. А вот последнее обновление какое у вас было? Год, два назад? Раньше солдаты ходили в шапках-ушанках. А что сейчас? Андрей Лобаненко:

Последние в течение, наверное, последних пару лет были приняты на снабжение. Раньше, наверное, все видели, солдаты ходили в шапках-ушанках. Как показывают опыт и практика, одеть поверх шлем (стальной или кевларовый) при задаче в поле на шапку-ушанку довольно тяжело, давит голову, неудобно. Алена Сырова:

А возле Министерства обороны ходят еще в тулупах, ушанках. Андрей Лобаненко:

Это как постовая форма. Осталась шапка-ушанка при повседневной форме. При боевой форме идет шапка вязаная. Снаружи вязаная, внутри флисовая. Утеплитель создает комфорт.

Андрей Лобаненко:

Если занятия сейчас проходят на полигонах, то все военнослужащие однозначно выходят в сапогах комбинированных. Здесь как носок вкладка меховая идет.

Андрей Лобаненко:

Не продувается, держит тепло внутри. Оно идет как больше постовая форма одежды, в -20 стоять неподвижно.

Алена Сырова:

Какое-то время спустя я увеличилась на два размера в одежде. То есть куртка у меня все-таки на два размера больше, потому что я не могла застегнуться. Мы вышли, мне тепло. Вы одеты полегче, чем я. Почему? Андрей Лобаненко:

Судя по опыту моей службы в Вооруженных Силах, одевать достаточно один-два слоя одежды. В вашем случае мы одели то, что положено по нормам обеспечения. Точно не замерзнут! Солдаты носят 6 слоев одежды Алена Сырова:

Сколько на мне слоев? Андрей Лобаненко:

На ногах четыре слоя формы одежды, на торсе порядка шести. Алена Сырова:

Порядка шести, боже мой. Но, несмотря на то, какое количество, по весу это все довольно легко. Дело в материале.

Андрей Лобаненко:

Однозначно. Берется наш белорусский материал, разработанный нашими предприятиями. Сколько бы слоев ни было на военнослужащем, он должен в любое время дня и ночи выполнить свою боевую задачу. Алена Сырова:

Есть ли какой-то норматив, сколько я в этой всей форме должна, не замерзая, находиться на улице? Андрей Лобаненко:

Как таковых нормативов по нахождению на улице нет. Но самое ключевое – это проведение занятий. Один учебный час – 50 минут. Цены не кусаются, но в магазине эту форму не купить Алена Сырова:

А сколько вообще стоит вот этот комплект формы, который сейчас на мне? Андрей Лобаненко:

По отдельности, к примеру, куртка стоит порядка 200 рублей, 250. Костюм, наверное, 120. Обувь рублей 60. Брюки – 70. Белье нательное, оно примерно в среднем по 20-30 рублей за комплект.

Алена Сырова:

Ну что, пойдемте делать снежного ангела. Потому что одно дело двигаться, бегать, прыгать. Понятно, что в любом тебе будет тепло, особенно если снег побросать. А если вот обездвижено полежать? На этой полянке, думаю, и отмечусь. Это просто мой эксперимент, чтобы понять, через сколько я замерзну. Но ребята, которые выполняют задачи, они же там тоже где-то и в окопе, если что, должны полежать, и в лежке. Они ровно так же это делают?