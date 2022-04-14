«Это наша личная программа». Как дата рождения влияет на характер и судьбу человека?

Эдриен Броуди, Денис Фонвизин, Петр Глебов, Сара Мишель Геллар. Как думаете, что объединяет этих выдающихся людей? Гении искусства появились на свет в один день – 14 апреля. Астрологи, нумерологи, тарологи и даже психологи сходятся в одном: дата рождения – персональный код, по которому можно вычислить, что за путь нам суждено пройти. Никакой мистики, только холодный расчет. Дата плюс время плюс место рождения, и натальная карта человека готова. Астролог Анжелика Шестовец выносит вердикт.

Анжелика Шестовец, астролог, представитель авестийской школы астрологии:

Вы человек, который идет в фарватере, вы способны прокладывать путь не только себе. Но вы в душе человек-водолей. Вам очень нужно реализовывать себя там, где что-то новое. Карта рождения человека – это только часть нашей судьбы. Это наша личная программа, в которой есть какая-то заданность, есть правила игры, которые не предопределены абсолютно, которые мы можем корректировать.

Вы можете возразить, ведь миллионы людей приходят в этот мир в один отрезок времени. Но, не смотря на идентичные данные в паспорте, каждый из нас при рождении получает свой индивидуальный «космический сценарий», который включает в себя и другие персональные программы: родовые, генетические, кармические и культурные – вот почему мы не повторяем судьбы друг друга. Однако, общие черты поколений, например, все же возможно обрисовать.

Наталья, нумеролог:

В прошлом столетии у нас родилось очень много людей с энергией суда. Это люди, на которых возложена обязанность изменить карму родовую. А мы помним, что в прошлом столетии было очень много войн. В прошлом столетии приходило очень много людей, которые могли изменить ход этой жизни. А в этом столетии детишек с кармой рода будет очень мало.

С помощью даты рождения можно составить не только личностный портрет, выявив свои сильные и слабые стороны, решить проблемы бизнеса, любовных отношений, но и выстроить политическую концепцию. Главное, умело этим пользоваться.