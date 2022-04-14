«Мой прадедушка Гинтовт Витольд Михайлович – Герой Советского Союза». Анонс проекта «Герои моей семьи»
Новости Беларуси. Между ними почти 100 лет, но они до сих пор являются главным примером в семье. Телеканал СТВ ко Дню Победы подготовил серию роликов, в которых внуки рассказывают о своих героических предках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект «Герои моей семьи» объединил десятки историй. Каждая как маленький пример большого подвига, который стал достоянием страны. Мы предложили учащимся из разных школ и гимназий рассказать о героическом прошлом своих родственников. Желающих оказалось так много, что съемки затянулись на несколько дней. Оказалось, что многие ребята лично участвовали в поисках информации о своих прадедушках. Поднимали архивы, опрашивали очевидцев и писали научные работы. Они благодарны за подвиг, гордятся наградами, тем, что они их правнуки и с гордостью продолжают род.
Мой прадедушка Гинтовт Витольд Михайлович – Герой Советского Союза.
Для ликвидации войск юго-западнее Берлина своим орудием сумел отбить многочисленные контратаки.
Позже закончил пограничное училище и был распределен в пограничный отряд на Дальнем Востоке.
Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды.
Награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I-й степени.
Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.
Смотрите проект «Герои моей семьи» в эфире СТВ с 15 апреля каждые 2 часа.