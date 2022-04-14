«Мой прадедушка Гинтовт Витольд Михайлович – Герой Советского Союза». Анонс проекта «Герои моей семьи»

Новости Беларуси. Между ними почти 100 лет, но они до сих пор являются главным примером в семье. Телеканал СТВ ко Дню Победы подготовил серию роликов, в которых внуки рассказывают о своих героических предках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Герои моей семьи» объединил десятки историй. Каждая как маленький пример большого подвига, который стал достоянием страны. Мы предложили учащимся из разных школ и гимназий рассказать о героическом прошлом своих родственников. Желающих оказалось так много, что съемки затянулись на несколько дней. Оказалось, что многие ребята лично участвовали в поисках информации о своих прадедушках. Поднимали архивы, опрашивали очевидцев и писали научные работы. Они благодарны за подвиг, гордятся наградами, тем, что они их правнуки и с гордостью продолжают род.