Какие задачи стоят перед сборной Беларуси по пляжному футболу? Узнали у главного тренера
А мы сейчас фокусируемся на игровиках. И у нас в поле зрения пляжный футбол. Этот вид спорта самый успешный у нас на сегодня. Розыгрыш мирового титула проходит раз в два года, напомним, в 2025-м наши парни остановились в шаге от главного трофея и сейчас уже готовятся к 2027-му, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Ну, понятно, для чего. Готовь сани с лета.
В этой епархии все очень стабильно касательно коллектива. Главный тренер Николас Альварадо за 9 лет ювелирно создал такой механизм в работе команды, что ему позавидуют знаменитые часовщики.
Мы пригласили коуча в студию «Спорттаймера», и он, несмотря на мороз на улице -21 и снег, прибыл без опоздания.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Какое у вас золотое правило в работе? Ну, если такой оборот в Испании можно применить, «золотое правило».
Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:
Чтобы работа была правильно организована, чтобы все было разобрано по полочкам. И именно вовлеченность в весь процесс, учеба на своих ошибках, обучение ребят и в целом посвящение всего себя рабочему процессу. Вот это для меня золотое правило.
Юлия Силипицкая:
Куда сейчас готовитесь и какие задачи?
Николас Альварадо:
Мы готовимся сейчас к нашему грядущему турниру. Это Лига Европы. И, конечно же, наша цель – наконец-то стать чемпионами Европы. С первого дня, как я работаю с белорусской командой, у нас всегда была цель побеждать в любом турнире, где бы мы ни участвовали. Мне кажется, что в целом белорусская ментальность и характер ребят заточены на то, чтобы становиться чемпионами как минимум в том виде спорта, в котором работаю я. Поэтому, безусловно, в этом году мы хотим стать золотыми чемпионами и принести победу в Лиге Европы для нашей страны.
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