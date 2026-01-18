Прямой эфир

Какие задачи стоят перед сборной Беларуси по пляжному футболу? Узнали у главного тренера

18 января 2026 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А мы сейчас фокусируемся на игровиках. И у нас в поле зрения пляжный футбол. Этот вид спорта самый успешный у нас на сегодня. Розыгрыш мирового титула проходит раз в два года, напомним, в 2025-м наши парни остановились в шаге от главного трофея и сейчас уже готовятся к 2027-му, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Ну, понятно, для чего. Готовь сани с лета.

В этой епархии все очень стабильно касательно коллектива. Главный тренер Николас Альварадо за 9 лет ювелирно создал такой механизм в работе команды, что ему позавидуют знаменитые часовщики.

Мы пригласили коуча в студию «Спорттаймера», и он, несмотря на мороз на улице -21 и снег, прибыл без опоздания.

Какие задачи стоят перед сборной Беларуси по пляжному футболу? Узнали у главного тренера-2

Юлия Силипицкая, СТВ:
Какое у вас золотое правило в работе? Ну, если такой оборот в Испании можно применить, «золотое правило».

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:
Чтобы работа была правильно организована, чтобы все было разобрано по полочкам. И именно вовлеченность в весь процесс, учеба на своих ошибках, обучение ребят и в целом посвящение всего себя рабочему процессу. Вот это для меня золотое правило.

Юлия Силипицкая:
Куда сейчас готовитесь и какие задачи?

Какие задачи стоят перед сборной Беларуси по пляжному футболу? Узнали у главного тренера-4

Николас Альварадо:
Мы готовимся сейчас к нашему грядущему турниру. Это Лига Европы. И, конечно же, наша цель – наконец-то стать чемпионами Европы. С первого дня, как я работаю с белорусской командой, у нас всегда была цель побеждать в любом турнире, где бы мы ни участвовали. Мне кажется, что в целом белорусская ментальность и характер ребят заточены на то, чтобы становиться чемпионами как минимум в том виде спорта, в котором работаю я. Поэтому, безусловно, в этом году мы хотим стать золотыми чемпионами и принести победу в Лиге Европы для нашей страны.

Подробнее смотрите в видео.

# Николас Альварадо

Другие новости рубрики

Все новости
«Славутич» и «Неман» одержали победы в матчах белорусской хоккейной экстралиги
17 января 2026 18:13

«Славутич» и «Неман» одержали победы в матчах белорусской хоккейной экстралиги

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли одноклубников из Москвы в матче КХЛ
17 января 2026 18:12

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли одноклубников из Москвы в матче КХЛ

«Металлург» продолжает победную серию в КХЛ
17 января 2026 14:52

«Металлург» продолжает победную серию в КХЛ