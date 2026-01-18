Какие задачи стоят перед сборной Беларуси по пляжному футболу? Узнали у главного тренера

А мы сейчас фокусируемся на игровиках. И у нас в поле зрения пляжный футбол. Этот вид спорта самый успешный у нас на сегодня. Розыгрыш мирового титула проходит раз в два года, напомним, в 2025-м наши парни остановились в шаге от главного трофея и сейчас уже готовятся к 2027-му, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Ну, понятно, для чего. Готовь сани с лета.

В этой епархии все очень стабильно касательно коллектива. Главный тренер Николас Альварадо за 9 лет ювелирно создал такой механизм в работе команды, что ему позавидуют знаменитые часовщики.

Мы пригласили коуча в студию «Спорттаймера», и он, несмотря на мороз на улице -21 и снег, прибыл без опоздания.