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Юшков: мы ещё увидим от Трампа сюрпризы на Ближнем Востоке и в Азии

18 января 2026 19:42
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Юшков: мы ещё увидим от Трампа сюрпризы на Ближнем Востоке и в Азии-2

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ: 
Безусловно, он торопится. Действительно есть за ним силы, которые, наверное, будут продолжать частично его курс. И мы видим, что там преемников уже называют разных. Но тем не менее ему тоже лично важно войти в историю. 

Мы видим, как он про премию мира Нобелевскую говорит, обижается, что ему не дали ее. То есть, помимо стратегических таких неких интересов, у него есть и тактические вещи. Поэтому, да, для него, в общем-то, важно побыстрее все завершить. 

И он-то, кстати, не воспринимает, почему надо с кем-то договариваться. Вот надо просто взять и сделать. Действительно, такой realpolitik. Вижу цель, как говорится, не вижу препятствий. Поэтому, я думаю, что мы много всяких сюрпризов еще можем увидеть и на Ближнем Востоке от Трампа, и в Азии. 

И, может быть, даже при нем какая-то более жесткая конфронтация с Китаем начнется. Хотя он боится пока этого делать, в общем-то. И он готовится скорее. Вот все эти истории, это как раз подготовка скорее к конфронтации.

# Международная политика # политика США

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