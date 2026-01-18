Юшков: мы ещё увидим от Трампа сюрпризы на Ближнем Востоке и в Азии

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:

Безусловно, он торопится. Действительно есть за ним силы, которые, наверное, будут продолжать частично его курс. И мы видим, что там преемников уже называют разных. Но тем не менее ему тоже лично важно войти в историю.

Мы видим, как он про премию мира Нобелевскую говорит, обижается, что ему не дали ее. То есть, помимо стратегических таких неких интересов, у него есть и тактические вещи. Поэтому, да, для него, в общем-то, важно побыстрее все завершить.

И он-то, кстати, не воспринимает, почему надо с кем-то договариваться. Вот надо просто взять и сделать. Действительно, такой realpolitik. Вижу цель, как говорится, не вижу препятствий. Поэтому, я думаю, что мы много всяких сюрпризов еще можем увидеть и на Ближнем Востоке от Трампа, и в Азии.

И, может быть, даже при нем какая-то более жесткая конфронтация с Китаем начнется. Хотя он боится пока этого делать, в общем-то. И он готовится скорее. Вот все эти истории, это как раз подготовка скорее к конфронтации.