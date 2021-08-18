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Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции

18 августа 2021 11:50
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Новости Беларуси.18 августа минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. Стражи порядка круглосуточно несут свою службу. Их привлекают к расследованию самых сложных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции -1

Нередко, рискуя жизнью, они участвуют в поиске и задержании опасных преступников, занимаются профилактикой бытовых правонарушений, обеспечивают спокойствие и тишину на улицах столицы. Для многих из них борьба с криминалом стала делом всей жизни.

Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции -4

Большинство столичных милиционеров даже в праздник на работе. О том, что этот день чем-то отличается от остальных, говорят их белые рубашки и хорошее настроение. 

К слову, о последнем позаботились еще накануне вечером.

Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции -7

Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции -9

Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции -11

Сотрудники милиции провели красочный флешмоб, выставив патрульные машины в праздничную цифру и растянув пятиметровую эмблему своего ведомства.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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