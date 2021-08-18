Патрульные машины выстроили цифрой 77. Посмотрите на флешмоб сотрудников минской милиции

Новости Беларуси.18 августа минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. Стражи порядка круглосуточно несут свою службу. Их привлекают к расследованию самых сложных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нередко, рискуя жизнью, они участвуют в поиске и задержании опасных преступников, занимаются профилактикой бытовых правонарушений, обеспечивают спокойствие и тишину на улицах столицы. Для многих из них борьба с криминалом стала делом всей жизни.

Большинство столичных милиционеров даже в праздник на работе. О том, что этот день чем-то отличается от остальных, говорят их белые рубашки и хорошее настроение.

К слову, о последнем позаботились еще накануне вечером.