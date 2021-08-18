Польскую журналистку за вопрос Лукашенко на родине приговорили к «гражданской смертной казни»

Новости Беларуси. Польскую журналистку Агнешку Пивар за вопрос Александру Лукашенко во время «Большого разговора» на родине приговорили к «гражданской смертной казни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так девушка комментирует интернет-травлю, которая развернулась против нее сразу после поездки в Минск.

Виктория Ходосок, СТВ:

Напомним, редактор журнала «Польская мысль» приняла участие в открытом диалоге с главой нашего государства. Девушка спросила у Александра Лукашенко о будущем отношений Польши и Беларуси. Честный ответ Президента удовлетворил журналистский интерес гостьи, но, кажется, не понравился польской пропаганде.

Агнешка Пивар:

Что вы готовы сделать для улучшения отношений польско-белорусских?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, все, чтобы у нас были хорошие отношения с Польшей, я все делал для этого. Вы решили, что будет по-другому, взяли под козырек и все, что вам ЦРУ сказало, вы сделали. Поэтому вы думайте, что делать. Я готов на все, я имею в виду на любые разговоры – они идут. Они идут с определенными людьми. Вы, наверное, не знаете, недавно поляки (надо отдать им должное) предложили нам в плане гуманитарной помощи вакцину AstraZeneca. У нас западных вакцин нет. У нас есть российские, китайские, свои производим, но AstraZeneca нет. И я в принципе согласился для чего? Мы можем обойтись без AstraZeneca, но чтобы дать выбор людям. Мы негласно этот диалог ведем. И мы видим, что руководство Польши – поняли, в какое болото они влезли. Поэтому, поскольку мы, наверное, не совсем глупые люди, и поляки, и белорусы, нам надо выстраивать нормальные отношения. Виктория Ходосок:

Сразу после «Большого разговора» девушку подвергли массированной травле в соцсетях. За неудобный для польской идеологии вопрос журналистку засыпали оскорблениями.

Участие в буллинге приняла директор [ресурса, признанного экстремистским в Беларуси – прим. ред.] Агнешка Ромашевска. Она обвинила «неугодную» коллегу в получении аккредитации для прессы в Беларуси и работе «на Кремль». Нашему телеканалу Агнешка Пивар рассказала подробности организованной против нее «интернет-чистки».

Агнешка Пивар, редактор журнала «Польская мысль» (Польша):

Ситуация была широко комментирована в польских СМИ. Для Польши это была очень неожиданная позиция Президента Лукашенко – то, что ваш Президент стоит на позиции позитивного сотрудничества с Польшей. Лично меня это не удивило, это было естественно и очевидно, что Президент готов на безусловные переговоры с Польшей. Проблемы у меня появились еще перед отъездом в Беларусь, когда я получила аккредитацию. Я похвасталась этим на Facebook. Потом на профиле Агнешки Ромашевски, директора [ресурса, признанного экстремистским в Беларуси – прим. ред.], появилось много неприятных слов обо мне и посыпалась клевета в мою сторону, что я «регулярно оплачиваемый московский наемник».

Такая клевета идет не только в мою сторону. Это популярный прием и даже тенденция. Все сводится к тому, что я не соглашаюсь с принятой в обществе позицией. На «неудобных» им людей падает много клеветы. Конечно, меня не слышат в этой гуще, так как я работаю в маленьком журнале. В прошлом году тему выборов в Беларуси описывали только в одном ключе, у меня было совершенно другое мнение.

Польские СМИ иногда подают недостоверную информацию о вашей стране. Я несколько раз была в Беларуси – оказалось, что все по-другому. У вас безопасно, ухожено, чисто и позитивно, нет безработицы. А в Польше говорят: нет-нет, там все наоборот. Но когда я поехала к вам, все отнеслись ко мне доброжелательно.