Можно ли вычислить предрасположенность к игромании? Психологи рассказывают о простых тестах

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Можно ли вычислить людей, более подверженных игромании? Они где будут – в казино или в компьютерной игре?

Руслан Ковзик, психолог, директор центра детского развития:

Есть маленький нюанс: очень сложно определить человека, подверженного именно игровой зависимости в казино, до того момента, пока у него уже не будут необратимые личностные изменения, то есть поведенческие.

Екатерина Забенько:

Как это выражается в таком случае, по каким признакам? Человек нормальный, а потом у него стали проявляться какие-то признаки, которые уже стали вдруг ненормальными.

Руслан Ковзик:

Он не может остановиться, постоянно об этом думает, у него навязчивые мысли.

Екатерина Забенько:

Но он же вам об этом не скажет, не признается.

Руслан Ковзик:

Потому что, как правило, за обращением идут не эти люди, а их родственники.