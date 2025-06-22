Почему из бега перешёл в метание молота и как влюбился в жену с первого взгляда? Интервью с Иваном Тихоном
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Характер человека формируется в детстве. Закаляется он потом. Что повлияло на вас в детстве? Как формировался ваш характер?
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Детство у меня счастливое было, у меня три старшие сестры, вниманием не был обделен. А характер формировался прежде всего от родителей. Глядя, как они работают, и формируется характер. Также след на формировании характера оставила сельская школа, где были преподаватели, очень замечательные люди.
Почему у меня выбор пал на спорт? Были профилирующие средние специальные учреждения образования, приезжали и нас агитировали прийти к ним обучаться. Были предложения уйти в путешественники. Классный руководитель говорила, что география – это замечательный предмет, что можно весь мир увидеть. А учитель физической культуры говорил, что не только география позволяет увидеть весь мир, но и спорт. При этом можно оставить свое имя на доске знаменитых атлетов и покорить весь мир, выступая на соревнованиях.
Иван Тихон:
Дальше я перешел в училище олимпийского резерва. Я переехал в Гродно, и когда меня учитель алгебры, видя, что я хорошо пишу самостоятельную работу, поднял, вызвал к доске, чтобы я объяснил, и начал все на беларускай мове. Она меня один раз спросила и поняла, что на белорусской мове не каждый может размаўляць. И больше меня не поднимали. Поэтому всю свою энергию я направил на спорт.
Александр Осенко:
Я читал в одном из интервью, что вы со второго класса стояли и показывали всем, как правильно делать физкультуру.
Иван Тихон:
Это было. Была такая традиция. С утра мы приходили и перед началом занятий делали разминку. Стояла вся школа.
Почему-то выбор у директора школы и учителя физической культуры выпал на меня, чтобы я стоял перед всеми и показывал упражнения, которые нужно выполнять. Я это сделал замечательно и с удовольствием. Поэтому у меня был такой опыт тренерский.
Иван Тихон:
Первое соревнование – к нам пришел учитель физкультуры молодой, из нашего гродненского техникума. Он много новшеств ввел – начал возить нас на все соревнования, какие только можно было.
А первая победа в легкой атлетике – это на дистанции один километр. Кросс был, где я прибежал первым, не зная дистанции. Оттуда тренер. Он тренер и по совместительству учитель физической культуры.
Александр Осенко:
В училище вы бегали, бегали, а потом – молот.
Иван Тихон:
Придя в училище олимпийского резерва, это режимы, дисциплина и тренировки. Пятиразовое питание, дисциплина, режимы, регулярные тренировки привели к тому, что я набрал массу.
С сентября до ноября я побегал. Тренер посмотрел, говорит: бегун из тебя не получится – масса. И предложил метание. У нас четыре вида метания – диск, копье, молот и толкание ядра. Я знал, что такое диск, что такое ядро, что такое копье, молот не знал. Я выбрал ядро. Он говорит: нет, маленький ростом, не пойдет. Диск – тоже маленький ростом, пойдешь на молот. С 1 декабря 1991 года я начал заниматься метанием молота. Оттуда и пошло. И завершил свою спортивную карьеру в 2021 году.
Александр Осенко:
Как вы с супругой познакомились? Насколько я читал в интервью, это было что-то наподобие того: приехал, увидел, закрутил в ковер и увез.
Иван Тихон:
Примерно так. На берегу Черного моря есть отличная база «Юность России». Туда приезжали все метатели. Три старта подряд, каждые выходные были соревнования. Туда приехали, там увидели, познакомились. Когда увидишь – понимаешь, что все, дальше будешь с ней всю жизнь.
Александр Осенко:
Любовь с первого взгляда?
Иван Тихон:
Можно и так назвать. Что-то внутри подсказывает, что с этим человеком ты проживешь жизнь. Для меня это было понятно.
Александр Осенко:
Сколько вы были знакомы до момента, когда вы уже сказали, что это мое?
Иван Тихон:
Официально я очень поздно узаконил взаимоотношения. И поэтому сейчас в любой встрече, когда молодые что-то говорят, я говорю: таких ошибок не повторяйте. Я для себя внутри понял, что я с этой женщиной прожил бы всю жизнь, это будет мать моих детей и с ней буду жить. Но почему-то, так как много выступал на соревнованиях… Познакомились мы с ней в 1995-м, а узаконили взаимоотношения в 2006-м году. Но при этом уже был сын. Сыну уже было три года, он на свадьбе гулял вместе со всеми.
Иван Тихон:
У нас в Советском Союзе классная история. У меня тренер Сергей Николаевич Литвинов, который вывел меня на высокий уровень. До этого был другой тренер, тоже много для меня сделал, вклад в мое становление. Но мы с ним разговаривали, он говорит: есть в легкой атлетике много хороших школ – американцы занимают первые места, немецкая школа, там хорошие другие виды.
Но мы сошлись на том мнении, что наука присутствует, но мы все-таки не только на науку полагаемся, но и на интуицию. Мы через интуицию идем, мы люди интуитивные. И интуиция позволяет нам быть победителями, а наука уже дополняет в этом плане.
Иван Тихон:
Рецепт простой. Он везде написан, и я его использую. Это любовь и созидание – самые главные принципы, которые должен в себе воспитывать человек. То есть любить всех и вся, уметь прощать, уметь созидать. Не разрушать, а созидать, делать это вовремя, красиво и с душой, как делаем мы, белорусы. Созидать, строить свою страну, семью прежде всего. И, как говорится, где родился, там и пригодился. Любовь, созидание, творение.
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