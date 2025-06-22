Почему из бега перешёл в метание молота и как влюбился в жену с первого взгляда? Интервью с Иваном Тихоном

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

«Были предложения уйти в путешественники». Почему выбрал спорт? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Характер человека формируется в детстве. Закаляется он потом. Что повлияло на вас в детстве? Как формировался ваш характер?

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Детство у меня счастливое было, у меня три старшие сестры, вниманием не был обделен. А характер формировался прежде всего от родителей. Глядя, как они работают, и формируется характер. Также след на формировании характера оставила сельская школа, где были преподаватели, очень замечательные люди. Почему у меня выбор пал на спорт? Были профилирующие средние специальные учреждения образования, приезжали и нас агитировали прийти к ним обучаться. Были предложения уйти в путешественники. Классный руководитель говорила, что география – это замечательный предмет, что можно весь мир увидеть. А учитель физической культуры говорил, что не только география позволяет увидеть весь мир, но и спорт. При этом можно оставить свое имя на доске знаменитых атлетов и покорить весь мир, выступая на соревнованиях.

Иван Тихон:

Дальше я перешел в училище олимпийского резерва. Я переехал в Гродно, и когда меня учитель алгебры, видя, что я хорошо пишу самостоятельную работу, поднял, вызвал к доске, чтобы я объяснил, и начал все на беларускай мове. Она меня один раз спросила и поняла, что на белорусской мове не каждый может размаўляць. И больше меня не поднимали. Поэтому всю свою энергию я направил на спорт. Со второго класса показывал всем, как нужно делать упражнения по физкультуре

Александр Осенко:

Я читал в одном из интервью, что вы со второго класса стояли и показывали всем, как правильно делать физкультуру. Иван Тихон:

Это было. Была такая традиция. С утра мы приходили и перед началом занятий делали разминку. Стояла вся школа. Почему-то выбор у директора школы и учителя физической культуры выпал на меня, чтобы я стоял перед всеми и показывал упражнения, которые нужно выполнять. Я это сделал замечательно и с удовольствием. Поэтому у меня был такой опыт тренерский. О первых соревнованиях и первой победе

Иван Тихон:

Первое соревнование – к нам пришел учитель физкультуры молодой, из нашего гродненского техникума. Он много новшеств ввел – начал возить нас на все соревнования, какие только можно было. А первая победа в легкой атлетике – это на дистанции один километр. Кросс был, где я прибежал первым, не зная дистанции. Оттуда тренер. Он тренер и по совместительству учитель физической культуры. В училище бегал, а потом – молот. Как так получилось?

Александр Осенко:

В училище вы бегали, бегали, а потом – молот. Иван Тихон:

Придя в училище олимпийского резерва, это режимы, дисциплина и тренировки. Пятиразовое питание, дисциплина, режимы, регулярные тренировки привели к тому, что я набрал массу. С сентября до ноября я побегал. Тренер посмотрел, говорит: бегун из тебя не получится – масса. И предложил метание. У нас четыре вида метания – диск, копье, молот и толкание ядра. Я знал, что такое диск, что такое ядро, что такое копье, молот не знал. Я выбрал ядро. Он говорит: нет, маленький ростом, не пойдет. Диск – тоже маленький ростом, пойдешь на молот. С 1 декабря 1991 года я начал заниматься метанием молота. Оттуда и пошло. И завершил свою спортивную карьеру в 2021 году. Приехал, увидел, закрутил в ковер и увез – о знакомстве с женой

Александр Осенко:

Как вы с супругой познакомились? Насколько я читал в интервью, это было что-то наподобие того: приехал, увидел, закрутил в ковер и увез. Иван Тихон:

Примерно так. На берегу Черного моря есть отличная база «Юность России». Туда приезжали все метатели. Три старта подряд, каждые выходные были соревнования. Туда приехали, там увидели, познакомились. Когда увидишь – понимаешь, что все, дальше будешь с ней всю жизнь. Александр Осенко:

Любовь с первого взгляда? Иван Тихон:

Можно и так назвать. Что-то внутри подсказывает, что с этим человеком ты проживешь жизнь. Для меня это было понятно. Александр Осенко:

Сколько вы были знакомы до момента, когда вы уже сказали, что это мое?

Иван Тихон:

Официально я очень поздно узаконил взаимоотношения. И поэтому сейчас в любой встрече, когда молодые что-то говорят, я говорю: таких ошибок не повторяйте. Я для себя внутри понял, что я с этой женщиной прожил бы всю жизнь, это будет мать моих детей и с ней буду жить. Но почему-то, так как много выступал на соревнованиях… Познакомились мы с ней в 1995-м, а узаконили взаимоотношения в 2006-м году. Но при этом уже был сын. Сыну уже было три года, он на свадьбе гулял вместе со всеми. «Интуиция позволяет нам быть победителями, а наука дополняет»