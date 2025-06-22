Доказал невиновность и в 40 лет стал призёром ОИ! Иван Тихон вспомнил, как боролся против фиктивных дел по допингу

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что помогло вам восстановиться после той несправедливости, что произошла с вами? В первый раз по поводу дисквалификации, второй раз. И вы для себя решили пойти и доказать всем, что вы на самом деле профессиональный спортсмен. Лично я за вас переживал очень сильно.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Действительно несправедливое решение было. Я понимал, что я честно завоевал эту медаль и не нужно было доказывать. Первый раз, когда нас обвинили в применении запрещенных препаратов в 2008 году, не было сомнения, что нужно сражаться. У других ребят не было таких в истории моментов, когда спортсмены выигрывали. Но так как я честно сражался, боролся, нужно было понять систему, как это все работает. И на это ушло два года. Понять, кто принимает решение, каким образом. Основную доказательную базу сыграли наши специалисты – советская система образования очень сильная была. Наши специалисты-химики, которые изучили все факты, на которых строилось обвинение, пришли к тому, что невозможно из одного килограмма муки сделать так, чтобы было два килограмма хлеба. А в анализах, которые мы сдали, говорилось, что у нас есть такой анализ, и там то, то, то находится. Соответственно, было сфабриковано это дело, мы доказали, два года понадобилось, большая сумма денег. Этого было достаточно. Был молодой, энергичный, времени хватило. Я думал, что я буду до конца еще сильным, смелым и так далее.

Иван Тихон:

А в 2012 году, когда я приехал на Олимпийские игры и меня развернули, я понял, что спорт – это борьба не только на арене и в секторе, где ты профессионал и знаешь все правила соревнований, это еще закулисная борьба и интриги, в которые попал я, не рассчитывая туда попасть. А уже в 2012 году, когда я приехал и меня обвинили, я понимал, что бороться через суды сложно, очень тяжело, во-первых, финансово. Поэтому я спокойно на это реагировал, понимал, что я могу выйти через еще два года и принципе доказать. Хотя уже в том возрасте, когда я выходил, мне уже было 38 лет, я понимал, что борьба идет не только в секторе, но и за сектором, и понимал что я так просто не войду, как первый раз ворвался. Ко мне будет пристальное внимание. Ну, думаю, всегда же есть божья помощь. Поэтому с этой божьей помощью, с поддержкой прежде всего государства... Полендвица – это допинг! Иван Тихон рассказал о секретной диете перед спортивными стартами.

Иван Тихон:

Все говорят: что делает государство? Я говорю: если бы государства не было, я бы так не смог. Мне дали возможность и работать, и заниматься. Я трудился в Гродненском общественном объединении БФСО «Динамо». И в свободное время, после рабочего, тренировался. У нас на Новый год загадывают желание, а я загадываю желание на Рождество. Когда загадываю желание на Рождество, они сбываются. Моим желанием было доказать свою невиновность, но доказывать уже не через суды, а именно через сектор, войдя в сектор, в возрасте 40 лет доказать, что это было нечестно, сфабрикованное дело. В истории есть примеры, когда спортсмены выходили в этом возрасте и показывали, но высоких результатов не показывали.