Лукашенко: сберечь мир – священный долг нынешнего поколения белорусов

Скорбная и сакральная дата для Беларуси. 22 июня в нашей стране – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Обращение соотечественникам адресовал глава государства. Александр Лукашенко отметил, что испытание, которое обрушилось на Беларусь, оставило неизгладимый след. Но пришедшие в 1941 году с Запада армады, намеревавшиеся захватить наши земли, забыли о свободолюбии, преданности и стойкости наших людей и поплатились за это, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.