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Лукашенко: сберечь мир – священный долг нынешнего поколения белорусов

22 июня 2025 07:33
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Скорбная и сакральная дата для Беларуси. 22 июня в нашей стране – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Обращение соотечественникам адресовал глава государства. Александр Лукашенко отметил, что испытание, которое обрушилось на Беларусь, оставило неизгладимый след. Но пришедшие в 1941 году с Запада армады, намеревавшиеся захватить наши земли, забыли о свободолюбии, преданности и стойкости наших людей и поплатились за это, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: сберечь мир – священный долг нынешнего поколения белорусов-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У каждого поколения белорусов своя судьба. Одним суждено сражаться и быть готовыми отдать собственную жизнь за Родину. Другим – хранить память о ратных подвигах и не позволять огню войны вновь опалить поля и нивы Отчизны. Сберечь мир – наш священный долг. Мы всегда будем помнить героизм отцов и дедов с глубокой благодарностью за мирное небо над головой.

# Александр Лукашенко # Великая Отечественная война

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